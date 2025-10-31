Мъж с българско гражданство е сред върнатите тела на израелски заложници

Израелските власти съобщиха снощи, че са идентифицирали телата на двама от своите граждани – Сахар Барух, който има и българско гражданство, и Амирам Купер. Телата им бяха предадени от "Хамас" на Червения кръст в Газа, а след това – на израелските сили, съобщава Франс прес.

След извършената процедура по идентификация в Националния институт по съдебна медицина, армията е уведомила близките на двамата загинали. В изявление от канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху се посочва, че телата на Амирам Купер и Сахар Барух са върнати в Израел.

25-годишният Сахар Барух, който е и с българско гражданство, е бил отвлечен от кибуца Беери на 7 октомври 2023 г. и отведен в Газа. Младият мъж е загинал по време на неуспешна спасителна операция на израелската армия през декември същата година.

Амирам Купер беше на 84 години към момента на отвличането му на 7 октомври 2023 г. Той беше похитен заедно със съпругата си Нурит от къщата им в кибуца Нир Оз. През юни 2024 г. Израел съобщи, че той е починал докато е бил в плен.

Българското Министерство на външните работи припомни още през октомври 2025 г., че България приветства примирието между Израел и "Хамас" като възможна първа стъпка към траен мир. В изявлението тогава се напомняше, че двама от заложниците - Матан Ангрест и Сахар Барух- са с българско гражданство.

Матан Ангрест бе сред освободените при влизането в сила на примирието, заедно с останалите оцелели заложници.

До момента "Хамас" е предал на Израел 17 тела на заложници от общо 28, посочват официални източници.