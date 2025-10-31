Мъж с българско гражданство е сред върнатите тела на израелски заложници

OFFNews 31 октомври 2025 в 13:00 93 0
Кола на Червения кръст транспортира на 30 октомври 2025 г. тяло на заложник, което

Снимка БТА/АП
Кола на Червения кръст транспортира на 30 октомври 2025 г. тяло на заложник, което "Хамас" върна на Израел.

Израелските власти съобщиха снощи, че са идентифицирали телата на двама от своите граждани – Сахар Барух, който има и българско гражданство, и Амирам Купер. Телата им бяха предадени от "Хамас" на Червения кръст в Газа, а след това – на израелските сили, съобщава Франс прес.

След извършената процедура по идентификация в Националния институт по съдебна медицина, армията е уведомила близките на двамата загинали. В изявление от канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху се посочва, че телата на Амирам Купер и Сахар Барух са върнати в Израел.

25-годишният Сахар Барух, който е и с българско гражданство, е бил отвлечен от кибуца Беери на 7 октомври 2023 г. и отведен в Газа. Младият мъж е загинал по време на неуспешна спасителна операция на израелската армия през декември същата година.

Амирам Купер беше на 84 години към момента на отвличането му на 7 октомври 2023 г. Той беше похитен заедно със съпругата си Нурит от къщата им в кибуца Нир Оз. През юни 2024 г. Израел съобщи, че той е починал докато е бил в плен.

Българското Министерство на външните работи припомни още през октомври 2025 г., че България приветства примирието между Израел и "Хамас" като възможна първа стъпка към траен мир. В изявлението тогава се напомняше, че двама от заложниците - Матан Ангрест и Сахар Барух- са с българско гражданство.

Матан Ангрест бе сред освободените при влизането в сила на примирието, заедно с останалите оцелели заложници.

До момента "Хамас" е предал на Израел 17 тела на заложници от общо 28, посочват официални източници.

