Мъж нахлу с пистолет в сградата на спортна телевизия в Истанбул, оръжието се оказа играчка

Арестуваха мъж, след като нахлу в сградата на спортния телевизионен канал beIN Sport в Истанбул с пистолет.
По-късно се оказва обаче, че оръжието е било играчка, съобщи турската Ен Ти Ви (NTV).
Инцидентът се е случил около обяд. Мъжът извършил нападението, защото жена му, която отговаря за сигурността в телевизионния канал, била обидена от коментатор, който също е работил там.
На място пристигнала полиция, а униформените се опитвали да убедят мъжа да предаде оръжието в продължение на половин час.
Извършителят е задържан, а по случая се води разследване.
