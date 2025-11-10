Мъж нахлу с пистолет в сградата на спортна телевизия в Истанбул, оръжието се оказа играчка

OFFNews 10 ноември 2025 в 16:08 282 0
Оръжие.

Снимка Pixabay
Оръжие.

Арестуваха мъж, след като нахлу в сградата на спортния телевизионен канал beIN Sport в Истанбул с пистолет.

По-късно се оказва обаче, че оръжието е било играчка, съобщи турската Ен Ти Ви (NTV). 

Инцидентът се е случил около обяд. Мъжът извършил нападението, защото жена му, която отговаря за сигурността в телевизионния канал, била обидена от коментатор, който също е работил там.

На място пристигнала полиция, а униформените се опитвали да убедят мъжа да предаде оръжието в продължение на половин час.

Извършителят е задържан, а по случая се води разследване.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     