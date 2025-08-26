Мъск дава на съд Apple и OpenAI

Американският предприемач Илон Мъск внесе антитръстова жалба срещу технологичните компании Apple и OpenAI, в която ги обвинява в сговор с цел ограничаване на конкуренцията в областта на изкуствения интелект.

Делото е заведено в съд в щата Тексас, а жалбата е с обем 61 страници, предава Асошейтед прес, цитирана от БТА.

За възможния съдебен процес стана ясно преди десетина дни от изявление на самия Мъск.

Според твърденията двете компании са действали в съгласие, за да осигурят предимство на чатбота ChatGPT в екосистемата на "Епъл", включително в класирането на приложения в магазина App Store и в ущърб на конкурентни решения като Grok – разработен от собствената му компания xAI.

Жалбата е подадена от името на xAI и друга свързана с Мъск компания – X Corp.