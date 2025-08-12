Мъск ще съди Apple, защото не слага Х и Grok в списъка си с най-препоръчваните апликации

Милиардерът и собственик на SpaceX, Tesla и X Илон Мъск се закани да съди Apple, тъй като не е включила приложенията за социалната мрежа X и за чатбота с изкуствен интелект Grok в списъка с най-препоръчваните приложения в магазина си за апликации.

Мъск публикува заканата си в социалната си мрежа Х снощи късно вечерта.

Той пита Apple защо отказват да включат неговите X и Grok в секцията "Must Have" (бел.ред. -"задължителни") апликации. По думите му X е най-популярното приложение за новини в света, а Grok е на пето място сред всички приложения.

"Играете ли политически игри? Какво става? Любопитните умове искат да знаят", пише Илон Мъск, който наскоро се изпокара с досегашния си приятел президента на САЩ Доналд Тръмп.

Мъск твърди, че Apple прави така, че никоя компания за изкуствен интелект, освен OpenAI, да не достигне първото място в магазина им за апликации.

"Това е недопустимпо. xAI ще предприеме незабавни правни действия", закани се ексцентричният милиардер.