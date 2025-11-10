Масирани руски атаки оставиха без ток Киев и редица населени места в Украйна

Сериозни прекъсвания в електроподаването има в различни части на украинската столица Киев и други райони заради масирани руски удари по енергийната инфраструктура на страната през уикенда. Вече са създадени графици за прекъсването на тока, които са в сила от 00:00 часа.

Министерството на енергетиката призовава потребителите да използват тока пестеливо през целия ден, особено в пиковите часове на потребление сутрин и вечер. Това ще помогне за намаляване на натоварването върху системата.

Възстановяването на разрушената от окупатора ТЕЦ „Центренерго“ ще отнеме време, тъй като ремонтът на залите е сложен.

"Безпрецедентен брой ракети и безброй дронове - по няколко в минута - бяха насочени към същите топлоелектрически централи, които бяхме възстановили след опустошителната атака от 2024 г.", съобщи в събота компанията "Центренерго" на фейсбук страницата си.

Удари бяха нанесени по Змиевската (в Харковска област), Угледарската и Триполската ТЕЦ (в Киевска област), които са управлявани от компанията. ТЕЦ-овете осигуряват 10% от тока в Украйна и 20% от отоплението.

''В името на сигурността мълчахме, но направихме всичко, за да могат украинците да преживеят последната зима на светло и топло и да преодолеят адските изпитания, за да започнат успешно настоящия отоплителен сезон! Не е минал и месец от предишния удар, а тази вечер, по същото време, врагът готвеше удари върху цялата ни система", се казва в съобщението. "Централите горят! Нашите ТЕЦ-ове не са военни съоръжения. Ние не произвеждаме оръжия! Тук работят цивилни. Спряхме... Сега има нулево производство. Нулево! Загубихме това, което възстановявахме денонощно. Напълно! Всеки път врагът удря още по-жестоко, още по-цинично. Но ние отново ще правим това, което знаем най-добре, преодолявайки умората и болката от загубите: ще възстановим, ще ремонтираме и ще въведем наново! Защото нямаме друг избор“, допълбниха от "Центренерго“.

В събота Русия изстреля над 450 дрона и 45 ракети по Украйна, като уби най-малко седем цивилни. Руското министерство на отбраната обяви, че целта му са производствени бази за оръжия и енергийни съоръжения в Украйна.

В същото време Украйна отговори с удари с дронове по руски енергийни съоръжения, което значително намали способността на Русия да произвежда рафинирани нефтопродукти. През почивните дни Украйна атакува електроенергийната инфраструктура и общински топлоцентрали в руските гранични региони Белгород и Курск. В неделя над 20 000 души са останали без ток в няколко гранични региона, съобщи губернаторът на Белгород Вячеслав Гладков.

През нощта на 7 срещу 8 ноември Русия извърши поредното масирано въздушно нападение срещу Украйна. По време на атаката руските сили са използвали дронове-камикадзе, крилати и балистични ракети, включително "Калибър“ и "Кинжал“. Атакувани са и железопътни линии и гражданска инфраструктура. В няколко региона на страната е имало аварийни прекъсвания на електрозахранването.

В столицата в Печерски район са избухнали няколко пожара поради падащи отломки. Русия е подложила на масирана атака и Киевска област с ракети и дронове. Засегнати са били мирни населени места и съоръжения на енергийната система.

Полтавска област също е била атакувана. Кременчук и Горишни Плавни токът напълно е спрял. В градовете не е имало отопление и водоснабдяване. Освен това жп инфраструктура е била повредена в резултат на вражеските удари по Полтавска област: няколко гари са останали без ток, а в някои райони е била повредена контактната мрежа. Поради това движението на влаковете се е осъществявало само от дизелови локомотиви, което е предизвикало значителни закъснения.

"Не си спомняме толкова (голям) брой преки удари по енергийни съоръжения от началото на войната", каза говорителката на компанията Свитлана Гринчук.

В нощното си видеообръщение президентът Володимир Зеленски каза, че техническите екипи "работят почти денонощно", за да поправят щетите.

В нощта на неделя срещу понеделник Русия нанесе най-мащабния досега въздушен удар по украинските ТЕЦ-ове. Всички ТЕЦ-ове на "Центренерго“ спряха.

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че Русия е нанесла удари по подстанции, които захранват с електроенергия две ядрени съоръжения.

"Това не са случайни, а добре планирани удари. Русия умишлено застрашава ядрената безопасност на Европа", написа той в Х.

Сибиха призова за спешно заседание на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) - ядрената инспекция на ООН, за да се отговори на "неприемливите рискове".

Директорът на МААЕ Рафаел Гроси предупреди за опасността от военни удари по електрическите подстанции на атомните електроцентрали. По думите му най-голямата ядрена централа в Украйна, която се намира в Запорожие и е под руски контрол, е възстановила достъпа си до резервно електрозахранване за първи път от шест месеца насам. Но АЕЦ-ът е работил с прекъсвания, което е опасно за охлаждащите помпи.