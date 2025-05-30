Масирана руска атака по Харков, пострадали са и двама тийнейджъри

В Харков врагът е ударил територията на общинско предприятие, на мястото на удара е възникнал пожар, има един пострадал, съобщи кметът на града Игор Терехов в Telegram.
При атаката са ранени най-малко осем души, сред които двама тийнейджъри, написа по-късно в "Телеграм" областният управител на Харковска област Олег Синегубов.
При нападението са използвани най-малко осем дрона, пише Укринформ.
Данните за разрушенията се уточняват.
Харков за пореден път е подложен на масирана атака от руски дронове.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2005
1
30.05 2025 в 14:53
Поредна катастрофа с АТВ: Мъж загина в Пловдив, блъсна се в гараж
Голям срив на Гугъл (ОБНОВЕНА)
Учителят, обвинен в педофилия, бил предупреждаван от училището, но продължил (допълнена)
Кошмар в Лисабон: Най-малко 15 загинали при катастрофа на легендарен фуникуляр (снимки)
Тръмп: Украйна и Русия още не са готови за мир, но ние ще го постигнем