Масирана руска атака по Харков, пострадали са и двама тийнейджъри

OFFNews 30 май 2025 в 07:15 3420 1
В Харков врагът е ударил територията на общинско предприятие, на мястото на удара е възникнал пожар, има един пострадал, съобщи кметът на града Игор Терехов в Telegram. 

При атаката са ранени най-малко осем души, сред които двама тийнейджъри, написа по-късно в "Телеграм" областният управител на Харковска област Олег Синегубов.

При нападението са използвани най-малко осем дрона, пише Укринформ. 

Данните за разрушенията се уточняват.

Харков за пореден път е подложен на масирана атака от руски дронове.

    prikobzon

    30.05 2025 в 14:53

    Мръсни терористи нямат наяждане на кръв тия орки!
     
