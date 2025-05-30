Масирана руска атака по Харков, пострадали са и двама тийнейджъри

В Харков врагът е ударил територията на общинско предприятие, на мястото на удара е възникнал пожар, има един пострадал, съобщи кметът на града Игор Терехов в Telegram.

При атаката са ранени най-малко осем души, сред които двама тийнейджъри, написа по-късно в "Телеграм" областният управител на Харковска област Олег Синегубов.

При нападението са използвани най-малко осем дрона, пише Укринформ.

Данните за разрушенията се уточняват.

Харков за пореден път е подложен на масирана атака от руски дронове.