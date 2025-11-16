Мащабна акция срещу нелегалните имигранти в най-големия град на Северна Каролина

Американското министерство на вътрешната сигурност потвърди информацията, че негови служители са започнали мащабна операция срещу нелегални мигранти в Шарлът – най-големия град в Северна Каролина, предаде Асошиейтед прес.

"Американците трябва да могат да живеят без страх, че нелегални чужденци престъпници могат да наранят тях, техните семейства или съседи", заяви Триша Маклафлин, помощник-министър на вътрешната сигурност. "Изпращаме сили на министерството на вътрешната сигурност в Шарлът, за да гарантираме сигурността на американците и да премахнем заплахите за обществената безопасност", добави тя.

Представители на местните власти, сред които кметът на Шарлът Ви Лайлс, разпространиха изявление, в което отправят критики към действията на федералното правителство и предупреждават, че се създава "ненужен страх и несигурност".

"Искаме хората в Шарлът и окръг Мекленбург да знаят, че подкрепяме всички жители, които просто искат да живеят живота си", пише в изявлението.

Данни на консултантската компания "Ей Еч Дейталитикс" (AH Datalytics) сочат, че през първите осем месеца на тази година престъпността в Шарлът е намаляла спрямо същия период на 2024 г., като случаите на убийства, изнасилвания, грабежи и кражби на моторни превозни средства са с над 20% по-малко.

Правителството на президента Доналд Тръмп обаче използва убийството на украинската бежанка Ирина Заруцка във влак в Шарлът, за да прокарва тезата си, че градовете, управлявани от демократите, не успяват да защитят жителите си, коментира АП, цитирана от БТА. Мъжът, обвинен в убийството на младата жена, има дълго криминално минало.

Федералното правителство не беше обявило предварително акцията в Шарлът, но окръжният шериф Гари Макфадън заяви тази седмица, че двама федерални служители са му казали, че скоро в града ще пристигнат агенти на митническите служби.

Шарлът е град с етнически разнообразно население от над 900 000 жители. Над 150 000 от тях са родени в чужбина, сочат данни на местните власти.

В Северна Каролина имаше хора, които приветстваха акцията. Председателят на Републиканската партия в окръг Мекленбург Кайл Кърби заяви, че държавните служители от Демократическата партия "са се отказали от задължението си да поддържат законността и реда" и "демонизират смелите мъже и жени от федералните правоохранителни органи".

"Нека бъдем ясни: на изборите през 2024 г. на президента Тръмп беше даден мандат да гарантира сигурността по нашите граници", заяви Кърби. "Лицата, които пребивават законно в този щат, няма от какво да се страхуват", добави той.

Неколкостотин души обаче излязоха на протест в един от парковете на Шарлът. Губернаторът на Северна Каролина - демократът Джош Стайн, заяви ден по-рано, че по-голямата част от задържаните при подобни операции нямат присъди за криминални престъпления. Той призова хората да записват всяко "неправомерно поведение" и да уведомяват местните правоохранителни органи.

Полицейското управление на Шарлът-Мекленбург подчерта, че не участва в операцията.

Правителството на Тръмп изпрати военнослужещи от Националната гвардия в окръг Колумбия и в района на Лос Анджелис, мотивирайки действията си с престъпността и необходимостта да се защитят представителите на имиграционните служби. Национални гвардейци бяха изпратени и в Мемфис, щата Тенеси. Съдилищата досега блокираха дейността на Националната гвардия в района на Чикаго и в Портланд, щата Орегон.