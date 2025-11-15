''Марш на ангелите'' събра хиляди на протест в Скопие

Хиляди граждани на Северна Македония се включиха в „Марш на ангелите” в Скопие, организиран от сдружението на родителите на загиналите при пожара в дискотека „Пулс” в Кочани на 16 март и от движението „Кой е следващият”, предаде БТА.

„Ние, родителите, платихме тежък данък върху корупцията“, „63 сенки ще ви следват – всеки поглед изисква справедливост“, „Колко детски живота трябва да бъдат угасени, за да се събудите!?“, „Кой ще върне приятелите ни?“, „Мълчанието е съучастие“, „Печалба в кръв“, „Вдигнете глас, преди да е станало твърде късно“ гласяха десетките ръчно написани транспаранти, които участниците в шествието носеха.

От площад „Македония”, където гражданите се събраха, шествието, водено от родителите, които носеха снимките на загиналите в пожара свои деца, се отправи към сградата на парламента в Скопие.

„Институциите не вършат своята работа. Това не е политически призив, това е призив за правда, за истина и за човечност”, заяви съпругата на Андрей Георгиески от групата ДНК, която поиска от депутатите да инициират надзорно изслушване и специална анкетна комисия, която да разследва подробно случая и да установи всички пропуски на институциите.

При пожара по време на концерт на популярната в Северна Македония група ДНК в дискотека „Пулс” в Кочани на 16 март т.г. и вследствие от него загинаха 63 млади хора, а над 200 пострадаха. Всяка събота след това родителите на загиналите младежи провеждат своя „Марш на ангелите” по улиците на Кочани.

Дни преди първото дело за трагедията, в което обвиняеми са 34 физически и 3 юридически лица, родителите дойдоха в Скопие.

"Ние, родителите и семействата на 63 загубени живота и други 300 ранени, днес вдигаме глас за справедливост за нашите деца. Основният наказателен съд насрочи началото на основното заседание за 19 ноември, ние изискваме този процес да бъде прозрачен, безпристрастен и справедлив, дължим го не само на нашите деца, но и на цялото общество”, казаха родителите пред сградата на Основния наказателен съд в Скопие.