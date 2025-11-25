Макрон изрази надежда за съществен напредък към мир между Украйна и Русия

Френският президент Еманюел Макрон изрази нажеда, че "най-сетне се очертава възможност за съществен напредък към истински мир между Украйна и Русия", предава Франс прес.

Изявлението му е част от видеоконферентната среща на "Коалицията на желаещите".

Макрон подчерта, че безспорна предпоставка за траен мир е наличието на "много солидни гаранции за сигурност, а не само обещания на хартия". По думите му американският държавен секретар Марко Рубио също ще се включи в дискусиите на коалицията, която обединява предимно европейски държави, готови да предоставят подобни гаранции на Украйна.

"Украйна имаше своя опит с неспазени обещания при поредицата руски агресии, затова солидните гаранции са необходимост", подчерта още Макрон.

Изявлението му идва на фона на активизираща се дипломация след публикуването на американския мирен план, който през последните дни беше предмет на интензивни преговори.

"Ясно е, че се намираме в решаващ момент. Преговорите получават нов импулс и ние трябва да се възползваме от него", добави Макрон. "Бих искал да приветствам факта, че срещите в Женева на 23 ноември позволиха открита и конструктивна дискусия между Украйна и САЩ", отбеляза той.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да информира участниците в коалицията – над 30 държави – за резултатите от разговорите в Женева и за възможностите за предоставяне на новите гаранции за сигурност за Украйна, добави Макрон.