Македонските медии нямат точна информация за българина, изчезнал в Охридското езеро (обновена)

Тялото на 52-годишния българин, изчезнал след гмуркане в Охридското езеро, е открито край село Търпейца. Мъжът се е удавил, тялото е извадено от голяма дълбочина, твърдят редица македонски медии, сред които "Нова Македония" и Телевизия Телма.

Според очевидци мъжът е бил облечен във водолазен костюм и е имал пълна водолазна екипировка, пише "Нова Македония".

Изчезналият във водите на Охридското езеро 52-годишен български гражданин обаче все още не е намерен, заяви днес по обяд говорителят на полицията в Охрид Стефан Димоски.

Той каза, че информациите за намирането на тялото, разпространени вчера и днес от македонските медии, не са точни.

Все още българинът се води за изчезнал. В течение на днешния ден ще бъдат предприети конкретни дейности за намирането му, каза Димоски.

52-годишният българин е изчезнал в събота при гмуркане на дълбочина 89 метра.

"Езерна полиция", водолазен клуб "Амфора" в Охрид и Червеният кръст издирват нашия съгражданин. В издирването са се включили и много местни граждани. Ползва се и сонарна техника, съобщиха пред БТА от Генералното консулство на България в Битоля.