Мадуро плаши САЩ: Ще преминем към въоръжена борба, ако ни нападнете

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

Лидерът на Венецуела Николас Мадуро обяви, че Каракас е готов да премине от "политическа фаза" към "етап на въоръжена борба" в случай на нападение от страна на САЩ на фона на ескалиращото напрежение между двете страни, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

"В момента се намираме в политическа фаза", каза Мадуро в коментар, излъчен по венецуелската държавна телевизия VTV. "Но ако Венецуела бъде нападната по някакъв начин, ще преминем към етап на въоръжена борба", добави президентът на страната.

"Правителството на САЩ трябва да се откаже от плана си за насилствена смяна на режима във Венецуела и в цяла Латинска Америка и Карибския басейн", продължи Мадуро, като призова Вашингтон да зачита "суверенитета, правото на мир и независимост" на държавите в този регион.

Според публикации вчера в американски медии САЩ са наредили изпращането на 10 изтребителя Ф-35 в Пуерто Рико, за да помогнат в борбата с наркокартелите. 

Американският президент Доналд Тръмп предупреди Венецуела, че самолетите ѝ ще бъдат сваляни, ако застрашат американски военни сили, след като по-рано Вашингтон съобщи, че два венецуелски военни самолета са прелетели опасно ниско над плавателен съд на военноморските сили на САЩ. Същевременно републиканецът каза, че не иска смяна на режима в Каракас, съобщиха агенциите.

