МААЕ заяви, че е открила следи от уран в Сирия в обект, бомбардиран от Израел

Централата на Международната агенция за атомна енергия във Виена

Снимка БТА/АП
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че е открила следи от уран в Сирия по време на изследване на сграда, разрушена от Израел през 2007 г. 

МААЕотдавна е смятала, че вероятно е била недеклариран ядрен реактор, предаде Ройтерс, като се позова на доклад на МААЕ, представен вчера на вниманието на нейните страни членки. 

Правителството на сваления сирийски лидер Башар Асад твърдеше, че обектът в град Дейр аз Зор, където се е намирала сградата, е бил конвенционална военна база, уточни БТА.

МААЕ заключи през 2011 г., че е „много вероятно“ сградата да е била тайно построен реактор, който Дамаск е трябвало да декларира пред агенцията.

Оттогава МААЕ се опитва да стигне до окончателно заключение и миналата година е успяла да вземе проби от околната среда на три неназовани места, „които според твърденията са били функционално свързани“ с обекта в Дейр аз Зор, се посочва в поверителния доклад, до който агенция Ройтерс е успяла да си гарантира достъп. 

Анализът на тези частици показва, че уранът е от антропогенен произход, т.е. произведен е в резултат на химическа обработка“, се посочва в доклада.

Няма обаче заключение какво означават откритите следи.

