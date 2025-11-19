Лувърът поставя 100 външни камери до края на 2026 г.

Лувърът във Франция ще инсталира 100 външни камери до края на 2026 г., предаде Ройтерс.

Това са част от мерките за засилване на сигурността след зрелищния обир от миналия месец.

Директорката на Лувъра Лорънс де Кар също така заяви на изслушване в Националното събрание, че връзките с парижката полиция ще бъдат затегнати с въвеждането на "модернизиран полицейски участък в границите на Лувъра".

Макар и да са повдигнати обвинения срещу четиримата заподозрени за участие в обира, съкровищата все още не са открити.

Длъжностни лица признаха, че охранителните камери на външните стени на музея не са били достатъчни, а е имало и липса на камери на балкона, откъдето крадците са проникнали.

Обирът, извършен на 19 октомври посред бял ден, при който четирима крадци отмъкнаха бижута на стойност 102 милиона долара, беше изключително дързък. Случаят веднага породи съмнения относно надеждността на най-посещавания музей в света да бъде пазител на безбройните си произведения на изкуството.