Лукашенко: Не планирам да се кандидатирам за нов президентски мандат

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че не планира да се кандидатира за нов мандат, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
В интервю за американското списание "Тайм", излъчено по беларуския телевизионен канал „Първи информационен“, той отговори категорично: „Не, вече не планирам“.
Той призна, че още на предишните избори е бил готов да се оттегли, но е решил да остане, за да опровергае слуховете, че "ще избяга от страната".
"Честно казано, за втори път в живота си бях готов да приключа с предишните избори, знаейки, че хората определено ще ме подкрепят и така нататък. Но те казаха: "Не, не сме готови". И беше поставен въпросът, че съм предател, че искам да избягам. Трябваше да остана."
Въпреки това Лукашенко подчерта, че е по-млад и в по-добра физическа форма от американския президент Доналд Тръмп.
"Ще се старая да бъда по-силен от Тръмп", каза Лукашенко.
Що се отнася до сина му Николай, президентът отрече той да е негов наследник. „Не е. Знаех, че ще ме питате. Това може дори да го обиди“, коментира той и добави, че синът му има по-скоро опозиционно мислене, макар и да го подкрепя.
В интервюто Лукашенко призова американците да "раздвижат" своя президент Доналд Тръмп, за да може той на свой ред подтикне украинския си колега Владимир Зеленски "поне към въздушно примирие".
"Нито аз, нито вие, нито [президентът на Русия Владимир] Путин, нито Тръмп, ние не сме вечни. Всичко ще се промени буквално в следващите две петгодишни, в следващите 10 години. Но нека решим проблема, изхождайки от днешните реалности. Ще се получи. Разбудете Тръмп. А той нека подтикне Зеленски поне към въздушно примирие", заяви беларуският президент.
08.08 2025 в 18:33
08.08 2025 в 18:28
08.08 2025 в 17:22
