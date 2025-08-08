Лукашенко: Не планирам да се кандидатирам за нов президентски мандат

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че не планира да се кандидатира за нов мандат, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

В интервю за американското списание "Тайм", излъчено по беларуския телевизионен канал „Първи информационен“, той отговори категорично: „Не, вече не планирам“.

Той призна, че още на предишните избори е бил готов да се оттегли, но е решил да остане, за да опровергае слуховете, че "ще избяга от страната".

"Честно казано, за втори път в живота си бях готов да приключа с предишните избори, знаейки, че хората определено ще ме подкрепят и така нататък. Но те казаха: "Не, не сме готови". И беше поставен въпросът, че съм предател, че искам да избягам. Трябваше да остана."

Въпреки това Лукашенко подчерта, че е по-млад и в по-добра физическа форма от американския президент Доналд Тръмп.

"Ще се старая да бъда по-силен от Тръмп", каза Лукашенко.

Що се отнася до сина му Николай, президентът отрече той да е негов наследник. „Не е. Знаех, че ще ме питате. Това може дори да го обиди“, коментира той и добави, че синът му има по-скоро опозиционно мислене, макар и да го подкрепя.

В интервюто Лукашенко призова американците да "раздвижат" своя президент Доналд Тръмп, за да може той на свой ред подтикне украинския си колега Владимир Зеленски "поне към въздушно примирие".