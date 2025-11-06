Лондонската полиция издирва двама затворници, освободени погрешка преди дни

Полицията във Великобритания предприе мащабно издирване на двама освободени преди дни погрешка затворници от затвора Уондсуърт.

Единият от тях е алжирецът Брахим Кадур-Шериф, осъден за сексуално престъпление. Освободен е на 29 октомври. Вторият е 35-годишен мъж на име Уилям Смит, осъден за измама и освободен на 3 ноември.

Алжирецът е пристигнал във Великобритания не като бежанец, а с виза, която вече е изтекла, уточнява Би Би Си.

Медията цитира представител на британската асоциация на затворите, според когото всеки месец средно 22-ма затворници биват пускани на свобода погрешка. Служителят коментира, че наказателната система е в "пълна криза".

Само преди седмици погрешка бе освободен осъденият за сексуално насилие Хадуш Кебату, а тогава министърът на правосъдието обеща допълнителни мерки и проверки, за да не се случва това отново.