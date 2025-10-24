Лидерите на ЕС подкрепят въвеждането на минимална възраст за достъп до социалните мрежи

Лидерите на Европейския съюз изразиха подкрепа за въвеждането на възрастови ограничения за достъп до социалните мрежи, но подчертаха, че не възнамеряват да преотстъпят националните си правомощия по този въпрос на Брюксел, съобщава ДПА.

„Европейският съвет подчертава важността на защитата на непълнолетните включително чрез въвеждане на възраст за пълнолетие за достъп до социалните медии при зачитане на националните правомощия“, се казва в декларация, приета на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Дебатът завъвеждане на минимална възраст за използване на социалните мрежи в целия ЕС беше подновен от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя призова за общоевропейски подход и сравни идеята с ограниченията, съществуващи за употребата на алкохол и тютюн.

По думите ѝ пример за подражание е Австралия, където през ноември 2024 г. парламентът прие закон, ограничаващ достъпа до социалните мрежи за лица под 16 години. Новите правила ще влязат в сила през декември.

Говорителя на Европейската комисия подчерта, че "може и трябва да се направи повече за по-добрата защита на децата онлайн". В тази връзка Комисията вече работи върху технически решения за проверка на възрастта на потребителите. Целта е създаването на надеждни системи, които да предотвратят достъпа на непълнолетни до неподходящо съдържание.