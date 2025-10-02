Лидерът на военното крило на 'Хамас' не е съгласен с плана за прекратяване на огъня

Посредниците в преговорите за мир в Ивицата Газа са се свързали с ръководителя на военното крило на "Хамас" в анклава, който е заявил, че не е съгласен с новия план на САЩ за прекратяване на огъня, съобщи Би Би Си.
Смята се, че Из ал Дин ал Хадад вярва, че планът е изготвен с цел да бъде унищожена "Хамас", независимо дали групировката го приеме или не. Той добави, че е решен да продължи да се бори.
Планът от 20 точки на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната, която вече е приета от Израел, предвижда "Хамас" да се разоръжи и да няма бъдеща роля в управлението на Газа.
Смята се, че част от политическото ръководство на "Хамас" в Катар е склонно да приеме този план с някои корекции, но влиянието на тези хора е ограничено, тъй като те не държат контрола върху заложниците, държани в Газа. Смята се, че в анклава остават 48 заложници, но се предполага, че от тях само около 20 са живи.
Друга пречка за някои в "Хамас" е, че планът изисква от тях да предадат всички заложници през първите 72 часа от примирието, с което ще се лишат от единствената си преговорна карта.
Въпреки гаранцията на Тръмп, че Израел ще спази условията, в групировката липсва доверие, че Тел Авив няма да възобнови военните си операции, след като получи заложниците – особено след като миналия месец се опита да ликвидира лидерите на "Хамас" в Доха посредством въздушен удар, което беше в разрез с позицията на САЩ.
Смята се, че някои лидери на "Хамас" също се противопоставят на разполагането от страна на САЩ и арабските държави на това, което планът описва като "временни международни сили за стабилност" в Газа и което те разглеждат като нова форма на окупация.
В допълнение картата на предложеното поетапно изтегляне на израелските войски от Газа, споделена от администрацията на Тръмп, показва това, което тя нарича "буферна зона за сигурност" по границите на Газа с Египет и Израел. Не е ясно как ще се управлява тази зона, но ако Израел е замесен, вероятно това също ще бъде предмет на спорове.
Освен това, след като в понеделник вечерта се съгласи с плана, изглежда, че израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърля няколко от условията му. Във видео, споделено в Х, той настоя, че израелската армия ще може да остане в части от Газа и че Израел ще "се съпротивлява със сила" на създаването на палестинска държава, допълва Би Би Си.
