Летището в Брюксел затвори заради дрон, във френския град Лиеж също

Летището в Брюксел е затворено след забелязан дрон, съобщиха от белгийската служба за контрол на въздушното движение и говорител на летището.
"В момента няма кацащи или излитащи полети", каза говорителката, добавяйки, че не може да прецени колко дълго летището ще остане затворено, предаде националната телевизия.
По-малкото летище в Лиеж също заяви, че в момента е затворено, след като са били видени дронове.
Курт Вервилиген, говорител на белгийската служба за контрол на въздушното движение, заяви, че малко преди 19 часа по Гринуич е бил забелязан дрон близо до летище Брюксел и затова летището е било затворено като предпазна мярка за сигурност.
