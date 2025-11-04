Летището в Брюксел затвори заради дрон, във френския град Лиеж също

Снимка Getty Images
Летището в Брюксел е затворено след забелязан дрон, съобщиха от белгийската служба за контрол на въздушното движение и говорител на летището.

"В момента няма кацащи или излитащи полети", каза говорителката, добавяйки, че не може да прецени колко дълго летището ще остане затворено, предаде националната телевизия.

По-малкото летище в Лиеж също заяви, че в момента е затворено, след като са били видени дронове.

Курт Вервилиген, говорител на белгийската служба за контрол на въздушното движение, заяви, че малко преди 19 часа по Гринуич е бил забелязан дрон близо до летище Брюксел и затова летището е било затворено като предпазна мярка за сигурност.

