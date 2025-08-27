''Лечебен'' извор в Турция отне живота на възрастна двойка

Възрастна двойка е починала в Турция, след като се е потопила във водите на извор, за който местни жители приписвали лечебни свойства, съобщи в. „Джумхурийет“, цитиран от БТА.

Инцидентът е станал на 23 август в с. Деребайъндър в централния турски окръг Чанкъръ.

Очевидци са забелязали възрастната двойка - 75-годишния Ибрахим Акоч и 80-годишната Шерифе Акоч (80-годишна)- да седят неподвижно в извора, известен с това, че помага при различни заболявания - от хемороиди до проблеми със зачеването.

След подадения сигнал от гражданите, екипи на спешната помощ са пристигнали на място, но единствено констатирали смъртта на двамата. След аутопсия телата им били погребани.

Разследване на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) е установило ниско ниво на кислород в района на извора, като се разглежда и версия за прекалено високо съдържание на сяра във водата. След инцидента изворът е бил затрупан с пръст.

Според местни жители това не е първият случай – през годините там са загинали между осем и десет души, опитвайки се да се излекуват във водите на извора.