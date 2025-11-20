Кремъл се прави на 2 и половина: Не знаел за никакъв мирен план

Кремъл отново отказа да потвърди автентичността на т. нар. „мирен план“ за Украйна, за който се твърди, че е разработен съвместно от представители на Русия и САЩ и който изтече през западните медии.

„Нямаме нищо ново да добавим към казаното в Анкоридж (градът в Аляска където се срещната Тръмп и Путин). Нямаме никакви нововъведения в този случай“, каза говорителят на руския президент Дмитрий Песков в коментар за РИА Новости.

Той също така отбеляза, че Русия и САЩ не се консултират за разрешаване на войната в Украйна, въпреки че има контакти между страните.

Преди ден редица световни медии, позовавайки се на анонимни източници, започнаха да публикуват откъси от „мирен план“ за Украйна, за който се твърди, че е изготвен от специалните пратеници на президентите на САЩ и Русия Стив Уиткоф и Кирил Дмитриев.

Същия ден Дмитрий Песков и говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отказаха да потвърдят съществуването на нов „мирен план“, изготвен съвместно със Съединените щати. По-късно държавният секретар на САЩ Марко Рубио направи двусмислено изявление, позовавайки се на контакти с руснаци, но не потвърди, нито отрече съществуването на нов „мирен план“, изготвен съвместно с Русия.

ЕС категорично заяви, че нито един план за мир няма да сработи, ако е приет зад гърба на Украйна и европейските държави.