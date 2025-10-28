Кремъл заяви, че чужденците, които се сражават за Киев, ще бъдат унищожавани, предаде Ройтерс.
Русия отдавна твърди, че военен персонал на НАТО присъства в Украйна и че нейните служби за подслушване са уловили английски и френски език, говорени многократно на фронтовата линия. Военният алианс заявява, че подкрепя Украйна, но не е разположил войници там.
Американските медии съобщават, че американските и водещите европейски разузнавателни агенции имат значително присъствие в Украйна.
"Нашите военни чуват чужди езици, те постоянно чуват чужди езици на фронта", заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Той бе попитан за твърденията, че Франция се готви да разположи войници в Украйна.
"Тези чужденци са там, ние ги унищожаваме. Нашите военни ще продължат да си вършат работата", отговори Песков.
Говорителят на Кремъл отбеляза, че Русия не може да оцени мирните преговори с Украйна, защото Киев ги е преустановил и не желае да отговаря на въпросите, зададени му от Русия.
"Кремъл отчита изявленията на американския президент Доналд Тръмп, призоваващи другите страни да спрат да купуват руски петрол, но партньорите на Москва ще вземат свои собствени решения дали да продължат да купуват нейните енергийни продукти. Всяка страна е заинтересована да придобие стратегически суровини като енергийни ресурси с най-високо качество и на най-конкурентна цена", каза още Песков.
28.10 2025 в 15:21
28.10 2025 в 14:31
То на вас постоянно ви се причува нещо. Я звездите ви нашепват, я корабът-майка... :D
