Комисия в САЩ иска показания от шефове на онлайн платформи за убийството на Чарли Кърк

Комисия към Сената на САЩ поиска от изпълнителните директори на платформите "Дискорд" (Discord), "Стийм" (Steam), "Туич" (Twitch) и "Редит" (Reddit) да дадат свидетелски показания относно радикализацията на някои от потребителите им, предаде Ройтерс.

Председателят на Комисията по надзор и правителствена реформа към Камарата на представителите - Джеймс Комър, заяви, че свиква изслушването на 8 октомври във връзка с убийството на Чарли Кърк.

"След тази трагедия и на фона на други актове на политически мотивирано насилие Конгресът е длъжен да контролира онлайн платформите, които тези радикали са използвали, за да насърчават политическо насилие", каза Комър.

Трийсет и една годишният Кърк, съюзник на американския президент Доналд Тръмп и съосновател и главен изпълнителен директор на младежката дясна организация "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей" (Turning Point USA) беше убит миналата сряда, докато имаше публична изява в университет в щата Юта. Властите заявиха, че става дума за политическо убийство.