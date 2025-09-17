Комисия в САЩ иска показания от шефове на онлайн платформи за убийството на Чарли Кърк

Комисия към Сената на САЩ поиска от изпълнителните директори на платформите "Дискорд" (Discord), "Стийм" (Steam), "Туич" (Twitch) и "Редит" (Reddit) да дадат свидетелски показания относно радикализацията на някои от потребителите им, предаде Ройтерс.
Председателят на Комисията по надзор и правителствена реформа към Камарата на представителите - Джеймс Комър, заяви, че свиква изслушването на 8 октомври във връзка с убийството на Чарли Кърк.
"След тази трагедия и на фона на други актове на политически мотивирано насилие Конгресът е длъжен да контролира онлайн платформите, които тези радикали са използвали, за да насърчават политическо насилие", каза Комър.
Трийсет и една годишният Кърк, съюзник на американския президент Доналд Тръмп и съосновател и главен изпълнителен директор на младежката дясна организация "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей" (Turning Point USA) беше убит миналата сряда, докато имаше публична изява в университет в щата Юта. Властите заявиха, че става дума за политическо убийство.
