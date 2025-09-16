Комисия на ООН заключи, че Израел е извършил геноцид срещу палестинците в Газа, съобщи Би Би Си.

Нов доклад на специалната комисия на ООН посочва, че има пълни основания да се смята, че четири от петте геноцидни акта, определени от международното право, са извършени от началото на войната с "Хамас" през 2023 г.

Съгласно Конвенцията за преследване и наказване на престъплението геноцид, това са: убиване на членове на дадена група, причиняване на сериозни телесни и психически повреди, умишлено създаване на условия, целящи унищожаване на групата, и мерки за предотвратяване на раждания.

В доклада се цитират също изявления на израелски лидери и моделът на поведение на израелските сили като доказателства за геноцидно намерение.

Израелското външно министерство заяви, че категорично отхвърля доклада, осъждайки го като "изопачен и неверен". Говорител обвини тримата експерти от комисията, че служат като "пълномощници на "Хамас" и "разчитат изцяло на лъжите на групировката".

Израелската армия започна кампанията си в Газа в отговор на безпрецедентното нападение, водено от "Хамас" в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при което около 1200 души бяха убити, а 251 бяха взети за заложници.

Най-малко 64 905 души са били убити при израелски атаки в Газа оттогава, според здравното министерство на територията, управлявано от "Хамас".

Смята се, че над 90% от домовете са повредени или разрушени, системите за здравеопазване, водоснабдяване, канализация и хигиена са се сринали, а експерти на ООН по продоволствена сигурност обявиха глад в град Газа.