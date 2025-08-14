Командирът, от който Путин се страхува и когото мрази. Той ли ще е следващият президент на Украйна

Командирът на Трети армейски корпус Андрий Билецки вижда бъдещето си в армията, но репутацията му на ефективен командир го прави все по-влиятелна политическа фигура във военно време. Това пише британският The Times, чиито журналисти посетиха командването на бойната част в Харковска област.

Вестникът твърди, че като е повишил Билецки до командир на корпуса, президентът Володимир Зеленски е разширил „влиянието на потенциален конкурент“. В интервю командирът на корпуса не се е побоял да критикува неотдавнашния опит на правителството да получи контрол над антикорупционните агенции. Той нарече тази стъпка „неоправдана и неподходяща по време на война“.

Билецки споделя с журналистите визията си за бъдещето на Украйна - милитаризирано общество, комплекс от отбранителна промишленост като икономически двигател, многобройни въоръжени сили и запазване на демократичната система.

„Максималната централизация всъщност убива всичко. Чувствам, че си върша добре работата, така че вярвам, че имам право да говоря честно и да наричам нещата с истинските им имена“, казва командирът на корпуса.

В интервюто той обяснява, че всяка политическа дейност в момента му се струва далечна, сега вижда личното си бъдеще в армията и че е фокусиран върху благополучието на своите войници.

The Times нарича Билецки лицето на съвременния украински национализъм. Ето защо той е „едновременно омразен и страшен“ за руския диктатор Путин.

През 2014 г. Билецки основава и ръководи батальон „Азов“, който бързо се превръща в мишена на руската пропаганда поради ефективността си на бойното поле. През 2022 г. основава и ръководи Трета щурмова бригада, която The Times нарича „една от най-бруталните бойни части на страната“. Сега той ръководи Трети армейски корпус, който има 20 000 войници, които се бият, и държи повече от 10% от фронтовата линия.