Кола се вряза в тълпа и рани 9 души на състезание в Австралия

Девет души са ранени, като един е в критично състояние, след като кола се вряза в тълпа на състезание в югоизточна Австралия, съобщи АФП.

Автомобилът е участвал в състезание, когато е прелетяла през ограда и се врязала в тълпа от зрители в Уолча, на около 300 километра северно от Сидни.

54-годишен мъж е получил „критични наранявания“, съобщи полицията на Нов Южен Уелс, докато трима други са сериозно пострадали. Ранените са на възраст между 20 и 75 г., посочиха от полицията. Драматични кадри, споделени от местните медии, показват как колата прелита през оградата с висока скорост и се врязва в тълпата, информира БГНЕС.

Полицията съобщи, че водачът е бил замесен в „сблъсък на трасето“ в моментите преди катастрофата.