Ключови избори в Чехия, ще се завърне ли Бабиш

В Чехия днес и утре гласуват за парламент. Според социолозите, с около 30% от гласовете, победител във вота се очертава да бъде бившият премиер Андрей Бабиш и неговата популистка партия АНО.
След нея се нарежда алианс от формации с център-дясна ориентация, част от която е и партията на настоящия премиер Петър Фиала.
Между 10 и 12% се очаква да получат другите партии от настоящото прозападно коалиционно правителство Стан и Чешката пиратска партия. Завръщането на Андрей Бабиш, когото наричат чешкия Тръмп, означава потенциална поява на пореден евроскептичен център в сърцето на Европа, след Унгария и Словакия.
Бабиш на власт гарантира и обтягане на отношенията с Брюксел и Киев. Кампанията и в Чехия беше белязана от масирана дезинформационна антиевропейска реторика, коментира БНТ.
Чешкият президент Петър Павел направи преди два дни обръщение към сънародниците си и ги призова да гласуват.
"Имаме нужда от правителство, което ще защитава нашия суверенитет в общността на демократичните страни и няма да ни остави на милостта на Русия и на нейните опити да възобнови сферата си на влияние в Средна и Източна Европа. Това съществено би се отразило на нашата свобода, сигурност и икономическо благополучие", подчерта Павел.
03.10 2025 в 09:31
03.10 2025 в 09:30
