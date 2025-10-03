Ключови избори в Чехия, ще се завърне ли Бабиш

В Чехия днес и утре гласуват за парламент. Според социолозите, с около 30% от гласовете, победител във вота се очертава да бъде бившият премиер Андрей Бабиш и неговата популистка партия АНО.

След нея се нарежда алианс от формации с център-дясна ориентация, част от която е и партията на настоящия премиер Петър Фиала.

Между 10 и 12% се очаква да получат другите партии от настоящото прозападно коалиционно правителство Стан и Чешката пиратска партия. Завръщането на Андрей Бабиш, когото наричат чешкия Тръмп, означава потенциална поява на пореден евроскептичен център в сърцето на Европа, след Унгария и Словакия.

Бабиш на власт гарантира и обтягане на отношенията с Брюксел и Киев. Кампанията и в Чехия беше белязана от масирана дезинформационна антиевропейска реторика, коментира БНТ. 

Чешкият президент Петър Павел направи преди два дни обръщение към сънародниците си и ги призова да гласуват. 

"Имаме нужда от правителство, което ще защитава нашия суверенитет в общността на демократичните страни и няма да ни остави на милостта на Русия и на нейните опити да възобнови сферата си на влияние в Средна и Източна Европа. Това съществено би се отразило на нашата свобода, сигурност и икономическо благополучие", подчерта Павел. 

    craghack

    03.10 2025 в 09:31

    Павел е смислен човек, но функционално неграмотните лумпени, които очевидно преобладават във всяко общество надали ще го послушат. За тях е по-важно, че по соца кашкавала бил вкусен, а не че не можеше да четеш каквото искаш, да слушаш каквато музика искаш или пък да идеш където си пожелаеш. Свободата не означава нищо за глупака.

    Джендо Джедев

    03.10 2025 в 09:30

    Маджарите забравиха 1956-а, дано чехите не забравят 1969-а.
     
