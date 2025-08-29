Китайски инфлуенсъри помагат на Турция да стане любима дестинация за туристи от Далечния изток

Турската Агенция за насърчаване и развитие на туризма (TGA) организира специална програма, в рамките на която страната посрещна 29 популярни китайски инфлуенсъри, за да привлече повече туристи от Далечния изток, съобщава „Хюриет дейли нюз“.

В рамките на програмата, в която участват и Турските авиолинии (Turkish Airlines), инфлуенсърите са обиколили едни от най-емблематичните забележителности на Турция – „Света София“, двореца „Топкапъ“, „Синята джамия“, булевард „Истиклял“ в Истанбул и Кападокия с нейните прочути природни пейзажи.

Впечатленията на участниците в програмата са споделени в големи китайски платформи като „Douyin“, „Bilibili“, „RED“, „Weibo“ и „WeChat“,които скоро ще представят данни за броя на достигнатите зрители.

Паралелно с това Turkish Airlines съобщи, че от октомври увеличава полетите си до Китай до 31 седмично – 10 за Пекин, 11 за Шанхай и 10 за Гуанджоу.