Китай пусна на вода нов самолетоносач

Китайският самолетоносач

Снимка БТА/АП
Китайският самолетоносач "Фуцзян"

Китай прие на въоръжение нов самолетоносач, кръстен на едноименната провинция "Фуцзян". Пускането му на вода стана на официална церемония в южната провинция Хайнан в присъствието на президента Си Цзинпин, съобщи Синхуа, цитирана от БТА. 

Церемонията по приемането на въоръжение на "Фуцзян" се състоя във военноморската база в град Саня.

По време на събитието Си, който е и генерален секретар на ЦК на Китайската комунистическа партия (ККП) и председател на Централната военна комисия, се качи на самолетоносача, за да направи инспекция на новия боен плавателен съд. 

Строителството на кораба започна през юни 2022 г. Той е първият китайски самолетоносач с електромагнитни катапулти за излитане на самолетите от палубната му авиация, отбелязва Синхуа. 

