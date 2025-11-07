Китай пусна на вода нов самолетоносач

Китай прие на въоръжение нов самолетоносач, кръстен на едноименната провинция "Фуцзян". Пускането му на вода стана на официална церемония в южната провинция Хайнан в присъствието на президента Си Цзинпин, съобщи Синхуа, цитирана от БТА.
Церемонията по приемането на въоръжение на "Фуцзян" се състоя във военноморската база в град Саня.
По време на събитието Си, който е и генерален секретар на ЦК на Китайската комунистическа партия (ККП) и председател на Централната военна комисия, се качи на самолетоносача, за да направи инспекция на новия боен плавателен съд.
Строителството на кораба започна през юни 2022 г. Той е първият китайски самолетоносач с електромагнитни катапулти за излитане на самолетите от палубната му авиация, отбелязва Синхуа.
