06 август 2025
В Русия бяха представени новите ученически униформи, които бяха замислени като "изтриващи разликите между нивата на доходи". Те стават държавен стандарт (ГОСТ) от 1 септември, съобщава Новая газета - Европа.

Събитието, на което бяха представени дрехите, бе в пресцентъра на стожера на руската пропаганда - държавната информационна агенция ТАСС.

Разработката се основава на използването на специални тъкани, липсата на остри ръбове и кантове и хипоалергенността, съобщи Министерството на образованието.

Новата униформа „изтрива границите между ученици от семейства с различни доходи и религии“, заяви заместник-министърът на образованието Александър Реут на пресконференция.

„Училищните униформи имат важни социално-психологически аспекти. Затова смятаме, че значението на този въпрос е трудно за надценяване“, добави той.

На 1 септември в Русия ще влезе в сила нов ГОСТ за училищни униформи: облеклото на учениците трябва да бъде консервативно, делово, строго, удобно и красиво. Характеристиките на тъканите и фитингите също са строго регламентирани. Производителите, които етикетират продуктите си като училищни униформи, ще бъдат задължени да спазват стандарта.

Министерството на образованието вече заяви, че новият стандарт е насочен към защита на децата от нискокачествени и неудобни дрехи, а на родителите - от ненужни разходи.

    542

    4

    Октим

    07.08 2025 в 07:28

    -0
    +0
    Написах консерВАТНО, но излезе консерватория...

    542

    3

    Октим

    07.08 2025 в 07:25

    -0
    +0
    Нищо КОНСЕРВАТОРИЯ не може да бъде удобно и красиво! Но да говориш с блатни плъхове за мода е ясен едно да търсиш от пещерен човек съвети по отношение на квантовата физика! Дори и олигарси им милиардери са облечени безвкусно като проскубани свраки...

    24568

    2

    dolivo

    07.08 2025 в 07:08

    -0
    +0
    от вуна направени?

    -5800

    1

    Gunteer

    06.08 2025 в 19:56

    -0
    +6
    ха-ха

     