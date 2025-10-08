Кастрират педофилите в Казахстан 6 месеца преди излизането им от затвора

OFFNews 08 октомври 2025 в 14:54 738 0
Кастрация

Снимка ЕС

Министърът на здравеопазването на Казахстан подписа указ за изменения в правилата за прилагане на принудителни мерки от медицински характер, предаде националната новинарска агенция Казинформ.

Сега правилата ясно посочват, че принудителните мерки от медицински характер може да се прилагат под формата на химическа кастрация.

Химическата кастрация се прилага само на пълнолетни, извършили престъпления срещу половата неприкосновеност на непълнолетни, и се извършва въз основа на влязло в сила съдебно решение.

Мерките се изпълняват на мястото на излежаване на наказание или в здравно заведение, оказващо амбулаторна психиатрична помощ.

Шест месеца преди освобождаването на осъдения от администрацията на учреждението в съда се предават материали за насрочване на съдебно-психиатрична експертиза, за да се определи наличието на психически отклонения и склонност към сексуално насилие.

Тези стандарти не се прилагат за осъдени, които лекуват психични разстройства, неизключващи вменяемостта.

Указът влиза в сила на 17 октомври тази година, посочва БТА.

