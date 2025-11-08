Карълайн Левит: Би Би Си е пропагандна машина, пълна със 100% фалшиви новини

Говорителката на Доналд Тръмп - Карълайн Левит, обяви Би Би Си като източник на "100% фалшиви новини" и "пропагандна машина" в интервю за Telegraph.
Висшата служителка в администрацията на Тръмп в Белия дом, заяви, че когато гледа новините на Би Би Си при посещенията си във Великобритания с Тръмп - настроението ѝ се разваля.
Според Левит данъкоплатците в страната са „принудени да плащат сметката на левичарска пропагандна машина“, предаде британския вестник Гардиън.
Преди дни американски депутати заявиха, че Би Би си дължи отговори относно начина, по който речта на американския президент е била редактирана в документален филм на BBC Panorama.
Документ, изтекъл в Telegraph, подсказва, че епизод от програмата за актуални събития „изцяло подвел“ зрителите, като е съединил две части от речта.
В предаването се показва как Тръмп казва, че ще върви с поддръжниците си до Капитолия преди бунтовете на 6 януари 2021 г., като ги призовава да „се борят като луди“. Въпреки това е пропусната част от речта, в която Тръмп призовава тълпата „да изрази гласа си мирно и патриотично“.
В интервюто си за Telegraph Левит заявява:
"Този умишлено нечестен, селективно редактиран клип на Би Би Си е още едно доказателство, че те са напълно, 100% фалшиви новини, които вече не заслужават да се показват по телевизионните екрани на великите хора на Обединеното кралство.
Всеки път, когато пътувам там с президента Тръмп и съм принудена да гледам Би Би Си в хотелските ни стаи, денят ми се разваля, когато слушам тяхната явна пропаганда."
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2289
4
08.11 2025 в 20:04
24468
3
08.11 2025 в 19:05
Криха педофили, пудреха ислямисти радикални, криха истината за арести на бели хора изразяващи мнението си.
Това е по-важно от прищевките на Тръмп.
42
2
08.11 2025 в 18:40
435
1
08.11 2025 в 18:37
Борис Бонев: София има 4 снегорина, без фирмите за почистване градът ще е блокиран от снега
Борис Бонев: София има 4 снегорина, без фирмите за почистване градът ще е блокиран от снега
Тръмп изключи Унгария от санкциите върху руски петрол и газ
Кметът Терзиев иска нова структура на администрацията в Столична община
Продължава издирването на 20-годишната Стефани, търсят я с дронове и кучета на Витоша