Карълайн Левит: Би Би Си е пропагандна машина, пълна със 100% фалшиви новини

Говорителката на Доналд Тръмп - Карълайн Левит, обяви Би Би Си като източник на "100% фалшиви новини" и "пропагандна машина" в интервю за Telegraph.

Висшата служителка в администрацията на Тръмп в Белия дом, заяви, че когато гледа новините на Би Би Си при посещенията си във Великобритания с Тръмп - настроението ѝ се разваля.

Според Левит данъкоплатците в страната са „принудени да плащат сметката на левичарска пропагандна машина“, предаде британския вестник Гардиън.

Преди дни американски депутати заявиха, че Би Би си дължи отговори относно начина, по който речта на американския президент е била редактирана в документален филм на BBC Panorama.

Документ, изтекъл в Telegraph, подсказва, че епизод от програмата за актуални събития „изцяло подвел“ зрителите, като е съединил две части от речта.

В предаването се показва как Тръмп казва, че ще върви с поддръжниците си до Капитолия преди бунтовете на 6 януари 2021 г., като ги призовава да „се борят като луди“. Въпреки това е пропусната част от речта, в която Тръмп призовава тълпата „да изрази гласа си мирно и патриотично“.

В интервюто си за Telegraph Левит заявява: