Камион се вряза в пазар в Южна Корея, има жертви и ранени

Камион се вряза в пазар в в град Пучхон, близо до столицата на Южна Корея Сеул, има жертви и ранени предаде агенция Йонхап, цитирана от БТА.

Загинали са две жени на по около 70 години, 18 души са ранени.

Служител на противопожарната станция в града каза, че по думите на шофьорът става дума за неволно ускорение и загуба на контрол над управлението на камиона.

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра, казаха представители на спешните служби в телевизионни изявления, цитирани от Ройтерс.

Шофьорът, който е на около 60 години, не е бил под влияние на алкохол. Той е бил задържан от полицията на мястото на инцидента.