Какво се случва? Пентагонът привиква стотици генерали и адмирали на необичайна среща

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет ще се срещне с висши военни лидери следващата седмица, потвърди Пентагонът, след съобщение, че необичайното събиране ще включва стотици генерали и адмирали.

„Военният министър ще се обърне към висшите си военни лидери в началото на следващата седмица“, каза главният говорител на Пентагона Шон Парнел в изявление пред The ​​Hill, без да предоставя допълнителни подробности.

Washington Post първо съобщи, че Хегсет по-рано тази седмица е наредил на стотици генерали и адмирали от американската армия да се съберат в кратък срок и без посочена причина. Срещата се очаква да се проведе във вторник в база на морската пехота в Куантико, Вирджиния.

Повече от дузина души, запознати с въпроса, казаха пред изданието, че директивата е изпратена до почти всички висши военни командири по целия свят - всички висши офицери с ранг бригаден генерал или по-висок, техния еквивалент във ВМС и техните висши съветници - повече от 800 генерали или адмирали. Не е ясно на колко от тях е било наредено да присъстват лично на събирането.

Неочакваната среща създаде объркване и тревога, тъй като в близкото минало не е имало министър на отбраната, който да е наредил на толкова голям брой висши военни офицери да се съберат по този начин, и това се случва във време, когато администрацията на Тръмп е предприела остри действия срещу висшите офицери.

Срещите на висши военни служители не са необичайни; четиризвездните бойни командири и ръководителите на въоръжените сили обикновено се срещат поне два пъти годишно във Вашингтон, окръг Колумбия, като тази среща често включва работна вечеря с действащия президент. През 2020 и 2021 г., с ограничения за личните срещи поради пандемията от COVID-19, военните лидери разчитаха на защитени комуникации, за да се срещат дистанционно.

Много рядко обаче се провежда толкова голяма среща на висши офицери лично на едно място. Бързото провеждане на срещата също е необичайно. Подобна среща с висше ръководство обикновено отнема месеци за планиране и предварителното уведомление трябва да се направи много по-рано, тъй като офицери могат да идват от Близкия изток, Африка и Европа.

В четвъртък президентът Тръмп омаловажи внезапната среща.

„Защо това е толкова голяма работа?“, каза Тръмп от Овалния кабинет. „Държите се сякаш това е нещо лошо, не е ли хубаво, че хора идват от цял ​​свят, за да се срещнат?“

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също отхвърли въпросите относно целта на събирането.

„Всъщност изобщо не е необичайно и мисля, че е странно, че вие ​​​​сте го превърнали в такава голяма история“, каза Ванс.

Но Грег Уилямс, директор на Центъра за отбранителна информация към Проекта за правителствен надзор, нарече срещата „безпрецедентна“ по мащаб.

„Поставя се въпросът защо Хегсет би направил нещо с толкова кратко предизвестие и би изисквал толкова много хора да се явят лично“, каза Уилямс пред The ​​Hill. „Липсата на публично оправдание за нещо толкова безпрецедентно е сама по себе си вид обезпокоителна.“

Той добави, че военните обикновено не се нуждаят от толкова големи, присъствени срещи поради редица различни причини, включително прекъсване на текущите операции, сигурност и „просто от чисти съображения за безопасност, свързани с това да има толкова голяма част от нашето военно ръководство на едно място“, наричайки го „наистина обезпокоително“.

Предстоящата среща следва директивата на Хегсет за намаляване на броя на генералите с 20%, тъй като администрацията обмисля промени в разположението на войските по света.

Заповедта идва и след като администрацията на Тръмп уволни множество висши ръководители тази година и следва директивата на Хегсет за намаляване на броя на генералите с 20%, тъй като администрацията обмисля промени в разположението на войските по света.

През май Хегсет нареди броят на действащите четиризвездни генерали и адмирали в американските военни и генералите в Националната гвардия да бъде намален с поне 20%. Той също така иска общият брой на генералите и флаг-офицерите – тези с ранг от една звезда или по-висок – във войската да бъде намален с 10%.

Според последните статистически данни на Пентагона от юни, в момента има общо 838 генерали и адмирали на активна служба. Майската директива на Хегсет би намалила този брой до близо 700.

Хегсет описва усилията като „политика за по-малко генерали, повече военни“ и целта им е да „стимулират иновациите и оперативното съвършенство, необременени от ненужни бюрократични слоеве, които възпрепятстват растежа и ефективността им“.

От февруари администрацията на Тръмп е освободила множество висши военни ръководители, включително бившия председател на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Си К. К. Браун, началника на щаба на ВМС адмирал Лиза Франкети, командира на бреговата охрана адмирал Линда Фейгън, заместник-началника на щаба на ВВС генерал Джеймс Слайф.

Освен това, миналия месец Хегсет уволни директора на Агенцията за военно разузнаване генерал-лейтенант Джефри Круз, началника на резерва на ВМС вицеадмирал Нанси Лакор и началника на Командването за специални операции на ВМС контраадмирал Милтън Сандс.

Междувременно началникът на щаба на ВВС генерал Дейвид Алвин обяви миналия месец, че ще се пенсионира през ноември, след като беше помолен да се оттегли.

Други големи промени в Пентагона включват нова стратегия за национална отбрана, за която се съобщава, че ще направи националната отбрана основен проблем за сигурността на САЩ, замествайки Китай.