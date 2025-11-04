Какво представлява ядреното торпедо „Посейдон“ и каква бе целта на Путин да съобщи, че Русия го е тествала

Президентът Владимир Путин обяви миналата седмица, че Русия е тествала успешно ядреното торпедо „Посейдон“, което според военни анализатори е способно да унищожава крайбрежни региони чрез огромни радиоактивни океански вълни, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

На фона на засилването на критиките на американския президент Доналд Тръмп срещу Путин, както и на все по-строгата му позиция спрямо Русия, руският президент публично демонстрира ядрената мощ на страната си с този тест, както и с изпитания на новата крилата ракета „Буревестник“ на 21 октомври и ядрени учения на 22 октомври, посочва агенцията.

„Посейдон“ е един от шестте руски проекта за разработване на ядрени оръжия, наречени от експертите „супероръжия“, които бяха представени преди нахлуването в Украйна, като очевиден инструмент за натиск в преговорите за разоръжаване със САЩ, посочва в. „Ню Йорк Таймс“.

Някои експерти години наред се съмняваха в съществуването на оръжието, след като то за първи път бе показано по руската държавна телевизия през 2015 г. по време на излъчване на среща между Путин и високопоставени руски генерали, отбелязва изданието.

Има малко потвърдена информация за проекта „Посейдон“, кръстен на древногръцкия бог на морето, но по същество става дума за ядрено оръжие, което е кръстоска между торпедо и дрон, посочва Ройтерс. „Посейдон“ е нова разработка, която се появи в контекста на това, което Путин определи като глобална надпревара във въоръжаването – предимно между САЩ, Русия и Китай – за модернизиране и развитие на ядрените им арсенали. Според информация в руските медии оръжието е с дължина 20 метра, диаметър 1,8 метра и тежи 100 тона.

Експерти по контрол над въоръжението казват, че оръжието нарушава повечето от традиционните правила за ядрено възпиране и класификация. По техни изчисления то може да носи ядрена бойна глава с мощност от два мегатона и вероятно се задвижва от атомен реактор, охлаждан с течен метал.

Руският сенатор Константин Косачев заяви, че тези нови „супероръжия” са отговорът на Русия на усилията на Запада да доминира света чрез военна сила, след като западните страни са се отказали от различните споразумения за контрол над въоръжението от епохата на Студената война, пише в. „Вашингтон Пост”.

„През последните години те действаха арогантно и самоуверено с илюзията, че няма да срещнат никаква съпротива. И сега тук е убедителният отговор на Русия, наречен „Орешник“, „Буревестник“ и „Посейдон“, каза Косачев.

Русия иска да представи „Посейдон“ за оръжие, което променя правилата на играта и ще опустоши бреговете на противниците на Русия, коментира американското столично издание. То е проектирано да се приближи към целта скрито под водата и да унищожи критична крайбрежна инфраструктура, като военноморски бази и пристанища. То е твърде голямо по размери, за да бъде носено дори от най-големите руски подводници, и трябва да бъде изстрелвано от специално проектирана подводница.

„Посейдон“ е създаден да носи ядрена бойна глава и се задвижва от атомен реактор, което му позволява да прекосява световните океани и да има практически неограничен обхват, казва Майкъл Питърсън, главен научен изследовател в програмата за изследвания на Русия на Центъра за военноморски анализи - организация с нестопанска цел за научни изследвания и анализи.

Смята се, че това дава „възможност за втори удар“, което означава, че става въпрос за оръжие, предназначено да представлява заплаха след като вече е започнала ядрена война, посочва Питърсън. Такъв тип оръжия обаче са и атомните подводници, които могат да бъдат въоръжени с по 16 балистични ракети, всяка от които е с по 6 до 10 бойни глави. Това означава, че всяка една подводница притежава много по-голяма разрушителна мощ от едно торпедо „Посейдон“, коментира експертът.

„Вместо да служи за водене на война, това оръжие е предназначено да принуди противника да отстъпи пред заплахата да бъде употребено“, казва Питърсън. „Разбира се Русия може да реши да го използва, но в този случай глобалната стратегическа война вече ще е започнала или би била единственият останал възможен вариант“, добавя той. „Това всъщност са оръжия за Армагедон – твърде мощни, за да бъдат използвани, освен ако не сте готови да унищожите света“, казва Марк Галеоти, изследовател на Русия и дългогодишен наблюдател на руската политика, цитиран от Би Би Си.

И „Посейдон“, и „Буревестник“ са оръжия за ответен удар, а дори най-яростните пропагандисти на Кремъл не твърдят, че някой се готви да нанесе удари по Русия, посочва Галеоти.

Така че по-скоро моментът на обявяването на изпитанието на „Посейдон“, а не съдържанието му, е това, което заслужава внимание, коментира британската обществена медия. След няколко бурни месеца на предпазлива дипломация от страна на американския президент Доналд Тръмп, чрез която той се опита да накара Русия и Украйна да седнат на масата за преговори, Тръмп напоследък изглежда се е уморил от усилията си да сложи край на войната.

В края на миналия месец Белият дом отмени срещата на върха между Тръмп и Путин, очевидно след като американският държавен секретар Марко Рубио е осъзнал, че различията между позициите на Москва и Вашингтон са твърде големи, за да може среща на високо равнище да постигне значими резултати, посочва Би Би Си. Не само че няма никакви признаци за по-нататъшни преговори, но скоро след отмяната на срещата Тръмп наложи санкции на най-големите производители на петрол в Русия като наказание за неуспеха на Москва да постигне споразумение за мир в Украйна.