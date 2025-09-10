Как Русия превръща украинските деца в индоктринирани войници

Отвлечени деца от окупираните територии на Украйна са изпращани в тренировъчни лагери в Русия, като има опасения, че някои вече са на фронта. The Guardian разказва за преживяванията на момиче, изпратено в такъв лагер.

Миналото лято Соня (името е променено), тогава на 17 години, вече е изтърпяла повече от две години руска окупация в Херсонска област в Южна Украйна. Нейната приемна майка се съгласила, че се нуждае от почивка.

Израстването под принудителна асимилация е страшно, казва Соня. Училището ѝ под руски контрол предложило да я заведе в почивен лагер в Крим – слънчев полуостров, някога прочут като спа курорта на Съветския съюз.

Едва след като потеглили, тя разбрала, че всъщност ги отвеждат във Волгоград – град на повече от 1 000 км разстояние, в югозападната част на Русия. Това е място, където броят на държавните лагери с военен характер за украински и руски деца все повече нараства.

Соня прекарала месец в лагера "Авангард", който има няколко филиала в Русия. Обединеното кралство наложи санкции заради ролята му в насилственото депортиране и промиването на съзнанието на украински деца.

Соня споделя, че тя и другите деца били подложени на програма от дейности, включваща военни обучения - като копаене и поставяне на капани в окопи, зареждане на картечници, участване във военни строеви формации и носене на други деца на гръб, за да симулират медицински евакуации.

"Инструкторите ми казаха, че със сертификата от тренировките ще мога да постъпя в руската армия. Тогава разбрах, че това не е просто игра. Бях много притеснена, защото скоро щях да навърша 18 и можеше да ме принудят да се запиша," казва Соня.

Подобно на младежките лагери от съветската епоха, броят на тези центрове в Русия се увеличи значително от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Там децата са подлагани на индоктринация и подготовка за служба в руската армия.

След повече от три години война хиляди украински деца остават в Русия, след като са били насилствено прехвърлени или депортирани, а други 1,6 милиона растат под окупация, според доклад на GlobSec – изследователски център със седалище в Братислава.

Заедно с руските деца сега в тези лагери са изпращани и много украинчета от окупираните територии. Кремъл представя тези центрове като възможности за физическо и културно обучение на деца.



Деца от руската "Юнармия"; Снимка Getty Images

"Принудителната мобилизация на чужди граждани е забранена от международното право, независимо от възрастта, но Русия натурализира тези деца като свои граждани, за да създаде правно прикритие", казва Натаниел Реймънд, директор на Лабораторията за хуманитарни изследвания към Училището по обществено здраве на Йейлския университет.

Целта, казва Реймънд, е да се "заличи украинската идентичност и децата да бъдат превърнати в руснаци. Русия го прави още от 2014 г., а след пълномащабната инвазия разшири тази инициатива."

Соня и семейството ѝ трябвало да приемат руски паспорти и други документи. В училище тя била задължена да учи по руска учебна програма и на руски език. По-малкият ѝ брат също бил изпратен в лагер на "Авангард", където, по думите ѝ, станал жертва на индоктринацията.

"Той застана на страната на Русия след индоктринацията в лагера. Казва, че ще постъпи в руската армия, говори за това с приятелите си", каза тя.

Изследователите от Йейл са идентифицирали повече от 100 лагера - някои военни, други пропагандни, а и много комбинирани. Те са съобразени с възрастта и пола, като сателитни изображения показват обучения по управление на военни превозни средства, както и стрелбища.

Сведения сочат, че децата в тези лагери слушат речи от известни пропагандисти и други лица, свързани с руската инвазия в Украйна. Освен това се учат да сглобяват и пилотират дронове и гледат възстановки на Втората световна война.

В публикувани от лагерите изображения в Интернет се виждат деца във военно облекло с руското знаме.



Руски деца във военно облекло; Снимка Wikimedia

На децата не е позволено да говорят чужди езици и да носят жълто и синьо - цветовете на украинското знаме. Соня споделя как персоналът в нейния лагер наказвал украински момчета заради неподчинение - било им нареждано да се съблекат по бельо и да изпълняват тежки физически упражнения. Тя допълни, че често използвали и унизителен руски израз за украинците.

Меган Гитоус от изследователския център GlobSec подчерта, че украинските деца нямат особен избор дали да посещават лагерите или не. Условията там са ужасни - тя съобщава е документирала случаи, при които момчета били принуждавани да се боксират помежду си или да понасят бой.

Проблемът с отвлечените деца от окупираните украински територии остава, като на момчетата в отчасти окупираното Запорожие е било казано да предадат паспортите си за мобилизация. Гитоус подчерта, че е имало и доброволно записване - очевидно някои се възприемат като руснаци заради руската индоктринация.

След престоя си във военния лагер, Соня, вече на 18 години, е върната при приемното си семейство в окупираната част на Херсон. Страхувайки се, че ще бъде принудена да се върне в лагера, тя успяла да избяга по-рано тази година до Киев с помощта на организацията Save Ukraine. Брат ѝ обаче е останал в Херсон.

Киев настоява, че връщането на отвлечените деца не трябва да е под въпрос при евентуални мирни преговори. Москва отрича масовите отвличания и предлага да върне само определен брой деца.