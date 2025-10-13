Израелското посолство с позиция след освобождаването на израелско-българския гражданин Матан Ангрест

Израелското посолство у нас изрази благодарност към всички, които са работили неуморно за освобождаването на израелско–българския гражданин Матан Ангрест от плен на "Хамас". В позиция на посолството се посочва, че изпитват "дълбоко облекчение и вълнение от освобождаване на Ангрест".

По-рано днес ''Хамас'' освободи първите седем заложници по споразумението, сключено с Израел и посредничеството на американския президент Доналд Тръмп.

Ангрест е бил отвлечен от терористичната организация на 7 октомври 2023 г., когато нейни членове навлязоха в Южен Израел.

"Още в първите мигове след неговото отвличане България застана твърдо на страната на Израел, настоявайки за освобождаването му и проявявайки непоколебима солидарност със семейството на Матан – особено с неговите родители, Анат и Хагай. От името на Държавата Израел изразявам своята искрена признателност към президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова, към председателя на Нарадното събрание доц. Наталия Киселова, към министър-председателя Росен Желязков и бившия министър-председател акад. Николай Денков, към министъра на външните работи Георг Георгиев и бившия заместник министър-председател и министър на външните работи Мария Габриел. Благодарността ни се простира и към всички наши български приятели — министри, народни представители, дипломати, членове на еврейската общност и мнозина други, които застанаха до нас и работиха неуморно и с голямо състрадание — както публично, така и извън светлините на прожекторите, за да помогнат Матан да се върне у дома", пише още в позицията на посолството у нас.

От там посочват, че Матан вече е вкъщи, но Израел няма да спре, докато и последният заложник не се завърне у дома, включително Сахар Барух, израелско–български гражданин, отвлечен жив и убит в плен в Газа, чието тяло все още се държи от "Хамас".