23 ноември 2025
Газа

Снимка БТА/AP
Руините на къща, атакувана при израелски удар в Дейр ал Балах, в централната част на Ивицата Газа.

Израелската армия съобщи, че е убила в Газа местен командир на "Хамас", предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че Израел и палестинската ислямистка групировка продължават да се обвиняват взаимно в нарушаване на договореното примирие.

В публикация военните уточниха, че убитият е Аля Ал Хадиди, ръководител на доставките в производствения щаб на "Хамас". В поста се посочва, че той е бил убит при една от вчерашните атаки в Ивицата Газа.

От "Хамас" не са коментирали съобщението за убития командир.

Вчера израелската армия нанесе въздушни удари по Газа, за които премиерът Бенямин Нетаняху каза, че са отговор на изпращането от "Хамас" на боец в контролираната от Израел територия. Той отбеляза, че са убити петима висши членове на "Хамас".

Здравните власти в Газа обявиха, че при израелските удари са загинали най-малко 20 палестинци.

