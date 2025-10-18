Израелските сили са убили девет души при нападение срещу автобус в Газа

Израелските сили са убили девет души при нападение срещу автобус в Ивицата Газа, съобщават от Агенцията за гражданска защита на анклава, цитирани от Франс прес.

От своя страна израелските военни обявиха, че са стреляли по превозно средство, което е преминало така наречената "жълта линия". Това е мястото, до което са се изтеглили израелците.

Говорител на агенцията съобщи, че атакуваният автобус е превозвал разселени лица източно от квартал "Зейтун".

По-рано от кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщиха, че тялото на починалия заложник, върнат от "Хамас" тази нощ, е идентифицирано като Елияу Маргалит.

Семейството на 75-годишния мъж е уведомено. В изявлението се казва още, че еврейската държава няма да прави компромиси и няма да щади усилия, докато не си върне всички загинали заложници.

Преди това "Хамас" поиска помощ и тежка техника за издирване на затрупаните под развалините тела. До момента палестинската групировка е предала останките на 9 отвлечени от общо 28, както и десето тяло, което според Израел не е на неѝн пленник.