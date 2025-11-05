Израелският министър на диаспората в САЩ нарече новия кмет на Ню Йорк поддръжник на 'Хамас'

Израелският министър на диаспората Амихай Шикли остро разкритикува новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани и дори го нарече "поддръжник на "Хамас". Шикли призова евреите в града да емигрират в Израел, защото Ню Йорк вече няма да е същият.

34-годишният Зохран Мамдани ще стане през януари първият мюсюлманин - кмет на Ню Йорк.

"Градът, който някога беше символ на свободата в света, току-що повери ключовете си на поддръжник на "Хамас", написа в X министърът на диаспората и борбата срещу антисемитизма Амихай Шикли, цитиран от АФП.

Той добави, че позициите на Мамдани "не са много далеч от тези на фанатичните джихадисти, които преди 25 г. убиха 3000 души", намеквайки за атентатите от 11 септември 2001 г. в Ню Йорк и Вашингтон, извършени от "Ал Кайда".

През последните месеци Зохран Мамдани неколкократно се изказа срещу антисемитизма, но същевременно осъди ислямофобията, на която, според него, е бил жертва.

Мамдани е дългогодишен поддръжник на палестинската кауза. Позицията му по отношение на Израел, който той определи като "апартейдски режим" и чиято офанзива в Ивицата Газа осъди като геноцид, предизвика бурни реакции, по-специално гнева на част от еврейската общност.

"Ню Йорк никога повече няма да бъде същият, особено за еврейската общност", добави Шикли в X, като прикани "евреите в Ню Йорк да обмислят сериозно да превърнат Земята на Израел в свой нов дом".

Явната изборна победа на Мамдани дойде на фона на атаките срещу политиките му и мюсюлманския му произход, идващи предимно от бизнес средите, консервативните медии и американския президент Доналд Тръмп. Тръмп се намеси в последния момент в предизборната кампания, като заяви, че Мамдани "таи омраза" към евреите.