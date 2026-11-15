Израелски въздушен удар в Ивицата Газа уби високопоставен командир на военното крило на „Хамас“, участвал в планирането и ръководството на нападението от 7 октомври 2023 г. Това съобщиха от палестинската групировка и израелската армия, цитирани от Sky News.
Военното крило на „Хамас“ - бригадите „Ал Касам“, обяви, че 53-годишният Самир Абу Юнис, командир на бригадата в Рафах, е загинал в събота.
Абу Юнис е ръководил бригадата в Рафах, след като предшественикът му Наел Абу Обейд е бил убит на 15 септември.
Медицински екипи съобщиха, че Абу Юнис е загинал при въздушен удар, насочен срещу него на улица в района на Мауаcи, близо до Хан Юнис. При атаката има и ранени.
Според „Хамас“ Абу Юнис се е присъединил към военното крило на организацията през 1991 г. и преди да поеме командването на бригадата в Рафах, е заемал няколко висши оперативни длъжности в района.
Погребението му е насрочено за неделя следобед в Хан Юнис.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Водещ педофил бе почетен в Библиотекарския и гостува на Карбовски
Водещ педофил бе почетен в Библиотекарския и гостува на Карбовски
Фон дер Лайен да му мисли - Янка Такева заплашва с учителски протест в Брюксел
ДАРА се размина с номинацията за Грами