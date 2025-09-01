Израелски танкове навлизат още по-дълбоко в град Газа

Израел изпрати танкове по-навътре в град Газа и взриви натъпкани с експлозиви бронирани машини в едно от предградията му, а израелски въздушни удари убиха най-малко 19 души в едноименната ивица, съобщиха представители на местните власти и очевидци, цитирани от Ройтерс и БТА.

Тези съобщения идват в момент, когато председателят на една от водещите световните организации в областта на разследването на престъплението геноцид заяви, че е приела резолюция по въпроса. В нея се посочва, че са налице всички правни критерии, за да бъдат квалифицирани действията на Израел в Ивицата Газа като геноцид.

Засега няма коментар от страна на Тел Авив за офанзивата му в град Газа и изявлението на Международната асоциация на учените за геноцида, посочва Ройтерс. Израел отрича действията му в Газа да са геноцид.

Местни жители на града казаха, че израелските сили са изпратили стари бронирани машини в източните части на пренаселения квартал Шейх Радуан, след което са ги взривили с дистанционно управление. Разрушени са няколко сгради. Още палестински семейства са били принудени да напуснат града.

Израел продължава с изпълнението на плана си за превземане на Газа, чиято цел е унищожаването на "Хамас" след почти 2 г. война, посочва Ройтерс.

Израелската армия призовава жителите на града незабавно да се насочат на юг и продължава придвижването си в западна посока.