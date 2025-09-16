Израел започна сухопътно настъпление в град Газа

Израелската армия започна сухопътната си офанзива за окупиране на град Газа, съобщава сайтът "Аксиос", цитирайки израелски официални представители, предаде Ройтерс. Министър на отбраната Израел Кац днес заяви "Газа гори“, след като през нощта бяха нанесени тежки удари по града, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

На 8 септември израелскит премиер Бенямин Нетаняху предупреди жителите да се евакуират незабавно. По данни на Израел 250 000 души вече са напуснали града, който правителството смята за последната крепост на Хамас.

Вчера беше срината още една висока жилищна сграда в Газа, припомня БНР. Нетаняху не изключи бъдещи удари по лидери на Хамас, "където и да се намират те". Тръмп от своя страна заяви, че Израел няма отново да атакува Катар.

Израел нанесе вчера удар по щаб на "Хизбула" в град Набатия в Южен Ливан, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА и БТА.

Според ливанското министерство на здравеопазването най-малко осем души са били ранени при удара, сред които четири деца и три жени. Броят на пострадалите може да нарасне в хода на провеждането на спасителната операция, посочи министерството.

На извънредна среща на върха в Доха лидерите на близо 60 лидери на държави от Арабската лига и Организацията Ислямска конференция призоваха страните по света да спрат продажбата на оръжие на Израел и да преразгледат дипломатическите и икономическите си връзки с еврейската държава, докато тя не прекрати войната си в Газа.