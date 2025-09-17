Израел започна сухопътната си операция в Газа

Израел най-накрая започна вчера дългоочакваната си сухопътна операция в град Газа. Преди това израелската армия нанесе през нощта поредица масирани удари като подготовка за началото на настъплението, което има за цел да бъде нанесен съкрушителен удар на "Хамас" - палестинското ислямистко движение, чиято изненадваща атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г. предизвика войната в ивицата Газа, предаде БТА.

Още миналия месец израелската армия обяви плановете си да установи контрол върху Газа - най-големия град в едноименната ивица. Смята се, че "Хамас" продължава да има бойци и инфраструктура там, въпреки че понесе тежки удари от началото на войната преди близо две години.

Операцията бе предшествана от спорове между израелското политическо ръководство и военно командване, като второто в крайна сметка успя да убеди първото да се откаже от плановете си за установяване на контрол върху цялата ивица, като предупреди, че цената за това би била твърде висока.

Град Газа, който се намира в северната част на едноименната ивица, имаше преди началото на конфликта над 590 хиляди жители - т. е. близо една четвърт от цялото население на тази тясна, изключително гъстонаселена територия с площ от едва 365 квадратни километра на брега на Средиземно море. Смята се, че в хода на войната там са се струпали близо един милион души.

Изпълнявайки заповеди на политическото ръководство, израелската армия "разшири наземната операция в бастиона на "Хамас" град Газа", заяви вчера неин говорител, цитиран от ДПА.

Той обясни, че става въпрос за "постепенни маневри", включващи както военновъздушни, така и сухопътни сили, с цел ликвидиране на бойците на палестинското ислямистко движение, криещи се в обширната мрежа от тунели под най-големия град в ивицата Газа.

Преди това израелската армия подложи града на масирани въздушни удари през нощта.

"Газа гори", написа в "Телеграм" израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Асошиейтед прес. Той се зарече, че Израел няма да спре, "докато мисията не бъде изпълнена".

Палестинци, бягащи от град Газа, разказаха пред Би Би Си, че бомбардировката е била изключително ожесточена.