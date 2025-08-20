Израел впрегна в 'Колесницата на Гедеон II' 60 000 резервисти преди настъплението срещу Газа

Израелският министър на отбраната Исраел Кац одобри плана за настъпление срещу град Газа. За провеждането на операцията, наречена „Колесниците на Гидеон II“, се очаква да бъдат мобилизирани още около 60 000 резервисти.

ЦАХАЛ съобщи, че тази сутрин „са издадени около 60 000 заповеди за мобилизация на резервисти“.

Times of Israel пише, че мобилизацията ще се проведе на няколко етапа. Повечето – около 40 000 – 50 000, ще трябва да се явят на служба на 2 септември. Следващата вълна от мобилизации ще се състои през ноември-декември, а третата – през февруари-март 2026 г.

При това израелски чиновник, който е говорил с журналисти при условие за анонимност и който е цитиран от Ройтерс, е заявил, че „по-голямата част от войските, които ще бъдат мобилизирани на този нов етап, ще бъдат кадрови, а не резервисти“.

От ЦАХАЛ добавиха, че 20 000 резервисти, които вече са били мобилизирани, ще получат уведомление за удължаване на сегашните им заповеди. По този начин общият брой на резервистите, които са на служба, в началото на есента може да достигне 130 000 души, отбелязва Times of Israel, цитиран от Би Би Си.

В официално съобщение на ЦАХАЛ се посочва, че мобилизацията на резервистите се извършва в рамките на „следващия етап от операция „Колесниците на Гидеон“ (мащабна наземна операция в северната и южната част на Газа, започнала през пролетта на тази година). Въпреки това Times of Israel пише, че „се очаква не всички резервисти да участват в операцията по превземането на Газа: част от тях ще заменят кадровите военни на други фронтове“.

Ройтерс, позовавайки се на представител на военните, съобщава, че мобилизираните резервисти могат да служат във ВВС, разузнаването или спомагателните подразделения или да заменят кадровите военни, разположени извън Газа.

Израелските военни в момента контролират около 75% от територията на Газа. На 8 август израелският кабинет одобри решението на премиера Бинямин Нетаняху за поемане на контрола над града.

Според израелската преса окупацията на останалата част от Газа ще се осъществи поетапно в рамките на пет месеца.

На първия етап Израел ще поеме пълния контрол над града и ще пресели един милион от неговите жители на юг.

Втората офанзива ще последва след няколко седмици, успоредно с увеличаване обема на хуманитарната помощ. ЦАХАЛ ще поеме контрола над бежанските лагери и районите, където се предполага, че се намират заложниците.

Нетаняху твърди, че Израел нямал друг избор, освен да разшири военната операция в сектора Газа, за да постигне целта си – пълното разгромяване на "Хамас".

Мнозина в Израел обаче смятат, че новият план едва ли ще позволи да се постигне обявената цел и ще изложи на опасност оцелелите заложници.

На 9 август хиляди протестиращи излязоха по улиците на израелските градове. Демонстрацията в Тел Авив събра десетки хиляди души, според оценки на АФП, а група, представляваща семействата на заложниците, заяви, че в митинга са участвали до 100 000 души.

Протестиращите, включително роднини на останалите в Газа заложници, се опасяват, че планът на Нетаняху застрашава живота им, и призоваха правителството да осигури освобождаването им.

Израелският план от самото начало беше подложен на критики от страна на международната общност.

Преди поредното заседание на Съвета за сигурност на ООН в началото на август група европейски страни заяви, че пълната окупация на Газа само ще влоши и без това катастрофалната ситуация в сектора. В съвместното им изявление се посочваше също, че това няма да помогне за връщането на заложниците.

Ръководителят на правозащитната мисия на ООН Волкер Тюрк предупреди, че плановете на Израел ще доведат до „още по-масово насилствено преместване на населението, нови убийства и непоносими страдания“ в Газа.

Според данни на ООН не по-малко от 1,9 милиона души, или около 90% от населението на Газа, са били принудени да напуснат домовете си. В доклад от юли експертите на ООН предупредиха, че в Газа се разгръща „най-лошият сценарий“ на глад.