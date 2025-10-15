Израел съобщи, че едно от предадените от Хамас тела не е на заложник

Израелската армия обяви днес, че едно от четирите тела на загинали пленници, предадени вчера от радикалната палестинска групировка "Хамас", не е на израелски заложник, предаде Ройтерс.

Силите за отбрана добавиха, че ислямисткото движение е длъжно да направи всичко възможно да върне тленните останки и всички мъртви заложници.

По-рано днес семействата на трима от четиримата пленници, чиито тела бяха върнати на Израел, потвърдиха самоличността им, допълва БТА.

Останките на починалите заложници Уриел Барух, старши сержант Тамир Нимроди и Ейтан Леви бяха идентифицирани в Института по съдебна медицина „Абу Кабир“ рано сутринта днес, съобщиха израелските медии, цитирани от jpost.com

Съдебномедицинска експертиза потвърди, че останките на четвъртото тяло са на неизвестен палестинец.

Това не е първият път, когато Хамас връща останки от „заложници“, за които по-късно е установено, че са на някой друг. През февруари тази година израелската армия потвърди, че останките, върнати от терористичната група, за които тя твърди, че принадлежат на Шири Бибас, не съвпадат с никой от заложниците.