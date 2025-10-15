Израел съобщи, че едно от предадените от Хамас тела не е на заложник

Израелската армия обяви днес, че едно от четирите тела на загинали пленници, предадени вчера от радикалната палестинска групировка "Хамас", не е на израелски заложник, предаде Ройтерс.
Силите за отбрана добавиха, че ислямисткото движение е длъжно да направи всичко възможно да върне тленните останки и всички мъртви заложници.
По-рано днес семействата на трима от четиримата пленници, чиито тела бяха върнати на Израел, потвърдиха самоличността им, допълва БТА.
Останките на починалите заложници Уриел Барух, старши сержант Тамир Нимроди и Ейтан Леви бяха идентифицирани в Института по съдебна медицина „Абу Кабир“ рано сутринта днес, съобщиха израелските медии, цитирани от jpost.com
Съдебномедицинска експертиза потвърди, че останките на четвъртото тяло са на неизвестен палестинец.
Това не е първият път, когато Хамас връща останки от „заложници“, за които по-късно е установено, че са на някой друг. През февруари тази година израелската армия потвърди, че останките, върнати от терористичната група, за които тя твърди, че принадлежат на Шири Бибас, не съвпадат с никой от заложниците.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство, Желязков отмени заседанието на МС (видео)
Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница
БСП отговори на Борисов: Чакаме предложения
Още двама анонимни свидетели са разпитани по делото срещу Благомир Коцев