Израел получи тленните останки на още един заложник

Израел съобщи, че чрез Червения кръст е получил тленните останки на още един заложник от Ивицата Газа - тринадесетото тяло, предадено от "Хамас" съгласно действащото в региона споразумение за прекратяване на огъня, предаде агенция Франс прес.
С посредничеството на Червения кръст Израел получи ковчег с тялото на изчезнал заложник, който бе предаден на армията и на Шин Бет (израелската служба за контраразузнаване) в ивицата Газа, съобщи в комюнике канцеларията на израелския премиер.
Очаква се тялото да бъде върнато в Израел и прехвърлено в център за съдебна медицина, за да бъде идентифицирано, се посочва в комюникето.
Общо 28 са отвлечените преди две години заложници, които са убити.
Съгласно споразумението "Хамас" трябваше да върне тези тела до 13 октомври, но групировката твърди, че за намирането на телата й е нужно оборудване и повече време.
Израел и "Хамас" потвърдиха възстановяването на договореното от Доналд Тръмп прекратяване на огъня след въздушните удари, извършени от Израел в отговор на стрелба срещу негови войници.
В ключов дебат днес ЕП и представители на Комисията ще обсъдят мирното споразумение за Близкия изток и ролята на ЕС.
Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен акцентира върху важността от подкрепата за управлението и реформите на Палестинската автономна власт, а председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че ЕС е готов да участва в Международния съвет за мир и да подпомогне преходното управление, възстановяването и реконструкцията.
Вчера деветте средиземноморски страни от ЕС призоваха за отваряне на пропускателни пунктове за хуманитарна помощ, за да може тя да достига до Газа, както и за мерки, гарантиращи спазването на прекратяването на огъня в анклава.
