Ексклузивно САЩ искат Украйна да приеме мирния им план, отстъпвайки територия и част от оръжията си, твърдят източници

Излязоха детайли: Русия и САЩ по същество договарят капитулация на Украйна

Офертата - съкращаване наполовина на ВСУ, отказ от определени оръжия, Донбас за Русия, сваляне от власт на Зеленски

OFFNews 19 ноември 2025 в 19:57 6610 4
Уиткоф
Стив Уиткоф и Путин.

Руско-американският план за прекратяване на войната в Украйна предвижда намаляване на украинската армия и отказ на Киев от Донбас, съобщиха западни медии, позовавайки се на осведомени източници.

„Съединените щати дадоха знак на президента Володимир Зеленски, че Украйна трябва да приеме изготвено от САЩ рамково споразумение за прекратяване на войната с Русия, което изисква Киев да се откаже от територия и някои оръжия“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на два неназовани източника.

Според Ройтерс предложенията включват, наред с други неща, намаляване на числеността на въоръжените сили на Украйна. Източниците твърдят, че „Вашингтон“ (без да уточнява кой във Вашингтон) иска Киев да приеме тези предложения.

Тази информация е потвърдена от журналиста на Financial Times Кристофър Милър.

„Мога да потвърдя, че Дмитриев-Уиткоф, чрез Умеров, предлагат на украинците спешно предложение от САЩ и Русия. Това би означавало капитулация на Украйна, а хора, запознати със ситуацията, ми казват, че това са просто максималистичните искания на Кремъл“, написа той в социалните мрежи.

Според Милър, предложението включва, наред с други неща:

намаляване на украинската армия наполовина;

отказ от определени видове оръжия;

отказ от Донбас,

сваляне от власт на украинския президент Володимир Зеленски.

По-рано днес американското издание Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че САЩ и Русия уж са подготвили секретен мирен план за прекратяване на войната в Украйна. Този план съдържал 28 точки, обхващащи четири категории: мир в Украйна, гаранции за сигурност, сигурност в Европа и бъдещи отношения на САЩ с Русия и Украйна.

Съобщава се, че разработването на плана е ръководено от специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, който преди това бе отстранен от преговорите с руснаците поради пълната си некомпетентност, и специалния икономически пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев.

Москва заяви, че няма новини за мирните преговори. Това заявиха по-специално говорителят на Путин Дмитрий Песков и говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова.

    5129

    4

    Mateevk

    19.11 2025 в 22:27

    -0
    +2
    И какво като отстранят Зеленски? Какво променя това? Кой би приел щедрото предложение на САЩ за капитулация?

    1105

    3

    781000

    19.11 2025 в 21:17

    -0
    +0
    Решава само Украйна. Защото, воюва само тя.
    С С оглед на корупционния скаднал, не е изключено да има ново мнозинство, което да отстрани и Зеленски.

    2970

    2

    Джендо Джедев

    19.11 2025 в 21:16

    -0
    +0
    Демек Дмитриев е сдъвкал ушеметената калинка Витков и го е изплюл. Ама преди това си е направил и някое и друго балонче с тая клета дъвка. Та сега Витков приглася на Раша. Ама така е - с безгръбначен демент като Краснов начело на Америка, Раша ще си прави гаргара с тая някога велика страна. Лошото е, че и с невинни жертви като Украйна.

    1005

    1

    Шпагата

    19.11 2025 в 21:05

    -0
    +2
    Педофилът на пожар е натирил брокера Уиткоф в Кремъл и да обещае на Путлер, че ще изпълнява всичките му претенции към Киев ,ако трябва св.рка да му направи ,щото не му стига Епщайновата вълна, ами и нещо от компроматите на КГБ да излезе наяве, ще му дойде нанагорно...

     
