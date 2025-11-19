Излязоха детайли: Русия и САЩ по същество договарят капитулация на Украйна

Руско-американският план за прекратяване на войната в Украйна предвижда намаляване на украинската армия и отказ на Киев от Донбас, съобщиха западни медии, позовавайки се на осведомени източници.

„Съединените щати дадоха знак на президента Володимир Зеленски, че Украйна трябва да приеме изготвено от САЩ рамково споразумение за прекратяване на войната с Русия, което изисква Киев да се откаже от територия и някои оръжия“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на два неназовани източника.

Според Ройтерс предложенията включват, наред с други неща, намаляване на числеността на въоръжените сили на Украйна. Източниците твърдят, че „Вашингтон“ (без да уточнява кой във Вашингтон) иска Киев да приеме тези предложения.

Тази информация е потвърдена от журналиста на Financial Times Кристофър Милър.

„Мога да потвърдя, че Дмитриев-Уиткоф, чрез Умеров, предлагат на украинците спешно предложение от САЩ и Русия. Това би означавало капитулация на Украйна, а хора, запознати със ситуацията, ми казват, че това са просто максималистичните искания на Кремъл“, написа той в социалните мрежи.

Според Милър, предложението включва, наред с други неща:

намаляване на украинската армия наполовина;

отказ от определени видове оръжия;

отказ от Донбас,

сваляне от власт на украинския президент Володимир Зеленски.

По-рано днес американското издание Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че САЩ и Русия уж са подготвили секретен мирен план за прекратяване на войната в Украйна. Този план съдържал 28 точки, обхващащи четири категории: мир в Украйна, гаранции за сигурност, сигурност в Европа и бъдещи отношения на САЩ с Русия и Украйна.

Съобщава се, че разработването на плана е ръководено от специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, който преди това бе отстранен от преговорите с руснаците поради пълната си некомпетентност, и специалния икономически пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев.

Москва заяви, че няма новини за мирните преговори. Това заявиха по-специално говорителят на Путин Дмитрий Песков и говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова.