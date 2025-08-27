Южна Корея забранява телефоните в клас: ''Очите на децата са червени всяка сутрин''

Парламентът на Южна Корея днес прие законопроект за забрана на използването на мобилни телефони и други цифрови устройства в класните стаи в цялата страна на фона на нарастващи опасения от въздействието на интензивното използване на социалните медии от младежите, предаде БТА.
Забраната, която ще влезе в сила от март следващата година, прави Южна Корея поредната страна, ограничаваща употребата на мобилни телефони и социални мрежи от непълнолетни.
Австралия неотдавна разшири забраната за употреба на социални мрежи от страна на юноши. Проучване от миналия месец установи, че забраната за използване на мобилни телефони в нидерландските училища е подобрила нивото на съсредоточаване на учениците.
Проучвания показват, че Южна Корея е сред най-цифровизираните страни в света. Според допитване на базирания в САЩ Изследователски център „Пю“ 99% от гражданите на страната са онлайн и 98% притежават смартфон. Това е най-високото ниво сред държавите, обхванати от проучване на центъра през 2022 г. и 2023 г.
Южнокорейският законопроект получи подкрепата на управляващите и на опозицията на днешното гласуване.
„Пристрастяването на нашата младеж към социалните мрежи е достигнало сериозно ниво“, заяви Чо Юн-хун, депутат от опозиционната Партия на народната власт и вносител на законопроекта.
„Очите на нашите деца са червени всяка сутрин. Те са в „Инстаграм“ до 02:00 или 03:00 часа сутринта“, каза той в изказване в парламента.
Около 37% от учениците от средни училища и гимназии казват, че социалните мрежи се отразяват на ежедневието им, а 22% изпитват тревожност, ако нямат достъп до профилите си в социалните мрежи, стана ясно от допитване на министерството на образованието от миналата година.
Редица училища в Южна Корея вече са въвели собствени ограничения за използването на мобилни телефони, които законопроектът сега прави официални, отбелязва Ройтерс.
Употребата на цифрови устройства ще остане разрешена за ученици с увреждания или за образователни цели.
Някои групи за защита на правата на младежите се противопоставят на забраната, като твърдят, че тя ще наруши човешките права на децата.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
20424
1
27.08 2025 в 17:17
Тука има, тука нема: Черният леопард се появи край Тутракан
Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк
Деца избягаха от детска градина. Този път в Сапарева баня
Български лекар от болница Насер: Газа е концентрационен лагер. Смъртта е навсякъде
Български лекар от болница Насер: Газа е концентрационен лагер. Смъртта е навсякъде