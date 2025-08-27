Южна Корея забранява телефоните в клас: ''Очите на децата са червени всяка сутрин''

Парламентът на Южна Корея днес прие законопроект за забрана на използването на мобилни телефони и други цифрови устройства в класните стаи в цялата страна на фона на нарастващи опасения от въздействието на интензивното използване на социалните медии от младежите, предаде БТА.

Забраната, която ще влезе в сила от март следващата година, прави Южна Корея поредната страна, ограничаваща употребата на мобилни телефони и социални мрежи от непълнолетни.

Австралия неотдавна разшири забраната за употреба на социални мрежи от страна на юноши. Проучване от миналия месец установи, че забраната за използване на мобилни телефони в нидерландските училища е подобрила нивото на съсредоточаване на учениците.

Проучвания показват, че Южна Корея е сред най-цифровизираните страни в света. Според допитване на базирания в САЩ Изследователски център „Пю“ 99% от гражданите на страната са онлайн и 98% притежават смартфон. Това е най-високото ниво сред държавите, обхванати от проучване на центъра през 2022 г. и 2023 г.

Южнокорейският законопроект получи подкрепата на управляващите и на опозицията на днешното гласуване.

„Пристрастяването на нашата младеж към социалните мрежи е достигнало сериозно ниво“, заяви Чо Юн-хун, депутат от опозиционната Партия на народната власт и вносител на законопроекта.

„Очите на нашите деца са червени всяка сутрин. Те са в „Инстаграм“ до 02:00 или 03:00 часа сутринта“, каза той в изказване в парламента.

Около 37% от учениците от средни училища и гимназии казват, че социалните мрежи се отразяват на ежедневието им, а 22% изпитват тревожност, ако нямат достъп до профилите си в социалните мрежи, стана ясно от допитване на министерството на образованието от миналата година.

Редица училища в Южна Корея вече са въвели собствени ограничения за използването на мобилни телефони, които законопроектът сега прави официални, отбелязва Ройтерс.

Употребата на цифрови устройства ще остане разрешена за ученици с увреждания или за образователни цели.

Някои групи за защита на правата на младежите се противопоставят на забраната, като твърдят, че тя ще наруши човешките права на децата.