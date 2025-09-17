Юлия Навална обяви, че съпругът й е бил отровен в колония

Вдовицата на руския политик Алексей Навални - Юлия, твърди, че съпругът й е бил отровен в колонията през февруари 2024 г.

„През февруари 2024 г. успяхме да получим, да пренесем в чужбина и да предадем на лаборатория в една от западните страни биологични материали на Алексей. Преди няколко месеца разбрах, че резултатите са готови и вече две лаборатории от две страни, независимо една от друга, са стигнали до заключението, че Алексей е бил отровен“, съобщи Юлия Навална.

И допълва: „Гражданин на Русия е убит. Убит на територията на Русия. Всички доказателства се намират там. Западните страни нямат никакви правни основания да образуват и водят наказателно дело“.

Тя поиска резултатите от „изследванията с какво точно е бил отровен съпругът ми Алексей Навални да бъдат разкрити“.

Федералната служба за изпълнение на наказанията на Русия съобщи за смъртта на Навални на 16 февруари 2024 г. Съратниците на политика и по-рано са заявявали, че е бил убит, и обвиниха за смъртта му руския президент Владимир Путин. Според версията на руските власти смъртта е настъпила по естествен път.

