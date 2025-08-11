ISW: В Аляска Путин ще пробва отново да скара Европа и САЩ

Русия ще се опита да използва предстоящите преговори в Аляска, за да влоши отношенията между САЩ и Европа, вместо да работи за постигане на мир в Украйна.

Това е прогнозата на авторитетния американски Институт за изучаване на войната (ISW).

В новия доклад на ISW се подчертава, че Кремъл няма да се откаже от своите цели: Украйна никога да не стане член на НАТО, налагане на проруско управление в цяла Украйна и пълното й ообезоръжаване, тоест тотална капитулация на Украйна.

ISW прогнозира също така, че е много вероятно Русия да наруши бъдещи споразумения за прекратяване на огъня в Украйна, а след това да обвини правителството в Киев.

Анализаторите от ISW подчертават, че Кремъл отдавна се опитва да отслаби единството на САЩ, Европа и Украйна в рамките на по-широка кампания, насочена към възпиране на по-нататъшната подкрепа за Украйна от страна на западните страни и към отвличане на вниманието от нежеланието на Русия да направи какъвто и да било компромис.

В доклада е обърнато внимание на изказването на прокремълския политолог Сергей Марков пред Washington Post, че главната цел на Путин по време на преговорите в Аляска ще бъде защитаването на руската теза: не Русия, а Европа и Зеленски са главните причини за войната.