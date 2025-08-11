ISW: В Аляска Путин ще пробва отново да скара Европа и САЩ

Русия ще се опита да използва предстоящите преговори в Аляска, за да влоши отношенията между САЩ и Европа, вместо да работи за постигане на мир в Украйна.
Това е прогнозата на авторитетния американски Институт за изучаване на войната (ISW).
В новия доклад на ISW се подчертава, че Кремъл няма да се откаже от своите цели: Украйна никога да не стане член на НАТО, налагане на проруско управление в цяла Украйна и пълното й ообезоръжаване, тоест тотална капитулация на Украйна.
ISW прогнозира също така, че е много вероятно Русия да наруши бъдещи споразумения за прекратяване на огъня в Украйна, а след това да обвини правителството в Киев.
Анализаторите от ISW подчертават, че Кремъл отдавна се опитва да отслаби единството на САЩ, Европа и Украйна в рамките на по-широка кампания, насочена към възпиране на по-нататъшната подкрепа за Украйна от страна на западните страни и към отвличане на вниманието от нежеланието на Русия да направи какъвто и да било компромис.
В доклада е обърнато внимание на изказването на прокремълския политолог Сергей Марков пред Washington Post, че главната цел на Путин по време на преговорите в Аляска ще бъде защитаването на руската теза: не Русия, а Европа и Зеленски са главните причини за войната.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
110
8
11.08 2025 в 21:35
3055
7
11.08 2025 в 21:30
Тръмп поставя полицията на Вашингтон под федерален контрол и разполага Националната гвардия
Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че поставя полицейското управление на Вашингтон под федерален контрол и разполага 800 войници от Националната гвардия , за да се справи с това, което той твърди, че е извън контрол престъпност в столицата.
Тръмп разкри действието, след като описа града с апокалиптични термини.
„Обявявам историческо действие за спасяване на столицата на нашата нация от престъпност, кръвопролития, хаос и мизерия, и още по-лошо“, заяви Тръмп в началото на дълга пресконференция в залата за брифинги на Белия дом.
„Това е Денят на освобождението във Вашингтон и ще си върнем столицата.“ - от CNBC
А в коментарите, хората се питат дали ако му мине номера, няма да се пробва с цялата ''хамерика''...
3055
6
11.08 2025 в 21:28
„Мисля, че ще бъде добре“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом в понеделник. „Но може да е лошо.“
„Може да си тръгна и да кажа „успех“ и това ще е краят. Може да кажа, че това няма да бъде решено“, каза той.
Тръмп сигнализира, че украинският президент Володимир Зеленски няма да участва в срещата на върха в петък, въпреки че американският президент предварително обяви плановете си да се обади на Зеленски веднага след срещата, заедно с други европейски лидери, за да ги информира за срещата с Путин.
ю„Няма да сключвам сделка“, каза Тръмп. „Не е моя работа да сключвам сделка. Мисля, че сделка трябва да бъде сключена и за двамата.“ - CNN
Какво може да се обърка..
510
5
11.08 2025 в 21:28
Преди 7 дни — Азербайджан започна серийно производство на 122-милиметрови и 152-милиметрови артилерийски снаряди, предназначени за украинските въоръжени сили
2970
4
11.08 2025 в 19:43
2940
3
11.08 2025 в 19:08
3141
2
11.08 2025 в 19:00
542
1
11.08 2025 в 18:57
Потопи се в древността – ето как оживява историята на Сердика!
Тагарев: Тръмп легитимира Путин като равен, а той е издирван от МНС за военни престъпления
Фабрика за дървесина пламна в Старозагорско
Защо в Санкт Петербург потъна най-новият руски буксир Капитан Ушаков
Тагарев: Тръмп легитимира Путин като равен, а той е издирван от МНС за военни престъпления