ISW: В Аляска Путин ще пробва отново да скара Европа и САЩ

Това е прогнозата на авторитетния американски Институт за изучаване на войната

OFFNews 11 август 2025 в 18:42 1932 8
Владимир Путин

Снимка Getty Images
Владимир Путин

Русия ще се опита да използва предстоящите преговори в Аляска, за да влоши отношенията между САЩ и Европа, вместо да работи за постигане на мир в Украйна.

Това е прогнозата на авторитетния американски Институт за изучаване на войната (ISW).

В новия доклад на ISW се подчертава, че Кремъл няма да се откаже от своите цели: Украйна никога да не стане член на НАТО, налагане на проруско управление в цяла Украйна и пълното й ообезоръжаване, тоест тотална капитулация на Украйна. 

ISW прогнозира също така, че е много вероятно Русия да наруши бъдещи споразумения за прекратяване на огъня в Украйна, а след това да обвини правителството в Киев.

Анализаторите от ISW подчертават, че Кремъл отдавна се опитва да отслаби единството на САЩ, Европа и Украйна в рамките на по-широка кампания, насочена към възпиране на по-нататъшната подкрепа за Украйна от страна на западните страни и към отвличане на вниманието от нежеланието на Русия да направи какъвто и да било компромис.

В доклада е обърнато внимание на изказването на прокремълския политолог Сергей Марков пред Washington Post, че главната цел на Путин по време на преговорите в Аляска ще бъде защитаването на руската теза: не Русия, а Европа и Зеленски са главните причини за войната.

    jdravun

    11.08 2025 в 21:35

    Чичо Симпсън ,нема да изкара пълен мандат-ха на бас

    helper68

    11.08 2025 в 21:30

    А какво може да се очаква или обърка на преговорите от егоцентрика , след като методите в ''хамерика'' са му същите като на ''другаря'', според мен НИЩО хубаво..
    Тръмп поставя полицията на Вашингтон под федерален контрол и разполага Националната гвардия
    Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че поставя полицейското управление на Вашингтон под федерален контрол и разполага 800 войници от Националната гвардия , за да се справи с това, което той твърди, че е извън контрол престъпност в столицата.
    Тръмп разкри действието, след като описа града с апокалиптични термини.
    „Обявявам историческо действие за спасяване на столицата на нашата нация от престъпност, кръвопролития, хаос и мизерия, и още по-лошо“, заяви Тръмп в началото на дълга пресконференция в залата за брифинги на Белия дом.
    „Това е Денят на освобождението във Вашингтон и ще си върнем столицата.“ - от CNBC
    А в коментарите, хората се питат дали ако му мине номера, няма да се пробва с цялата ''хамерика''...

    helper68

    11.08 2025 в 21:28

    Тръмп казва, че ще се съобрази с Путин, докато американските власти бързат да финализират подробностите за срещата на върха в Аляска
    „Мисля, че ще бъде добре“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом в понеделник. „Но може да е лошо.“
    „Може да си тръгна и да кажа „успех“ и това ще е краят. Може да кажа, че това няма да бъде решено“, каза той.
    Тръмп сигнализира, че украинският президент Володимир Зеленски няма да участва в срещата на върха в петък, въпреки че американският президент предварително обяви плановете си да се обади на Зеленски веднага след срещата, заедно с други европейски лидери, за да ги информира за срещата с Путин.
    ю„Няма да сключвам сделка“, каза Тръмп. „Не е моя работа да сключвам сделка. Мисля, че сделка трябва да бъде сключена и за двамата.“ - CNN

    Какво може да се обърка..

    sandman

    11.08 2025 в 21:28

    Азербайджан започва производство на артилерийски снаряди за украинските въоръжени сили


    Преди 7 дни — Азербайджан започна серийно производство на 122-милиметрови и 152-милиметрови артилерийски снаряди, предназначени за украинските въоръжени сили

    Джендо Джедев

    11.08 2025 в 19:43

    Досега Путлер си правеше т@шак с Краснов чрез калинката Витков. Сега ще се изгаври лично.

    foreigner66

    11.08 2025 в 19:08

    Нямам представа, защо повечето хора считат, че САЩ имат нормален президент,който се грижи за народа си. :) В мрежата е пълно с клипове какво прави неговата емигрантска служба, маскирани ловят и бият хора по улицата,възражда се някаква неонацистка идея,която е съвсем като руската-фашистка доктрина. Поголовно хората,които го поддържат,така наречената MAGA са пълни идиоти. В държавата им цари пълен хаос,медицинско обслужване,икономика и навсякъде краля лъже и маже всеки божи ден. Та какво може да се очаква от срещата му с другия фашист, отговорът е само нещата ще станат по-зле за Украйна и Европа като цяло.

    1215

    11.08 2025 в 19:00

    Според мен няма да се стигне до среща. В последния момент ще проплачат павианите, че се готви атентат срещу Идиота им.

    Октим

    11.08 2025 в 18:57

    Не е нужно, тъй като оранжевият идиот по начало не обича Европа, защото тя се движи много по-добре от кочината, която той управлява в момента и затова от злоба е против нея!
     
